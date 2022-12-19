Месси завоевал 42-й трофей. До рекордного показателя нужен еще один титул
У бразильца Дани Алвеса сейчас в активе 43 титула за футбольную карьеру
18 декабря сборная Аргентины стала чемпионом мира 2022. Лионель Месси и сборная Аргентины в серии пенальти одолели Килиана Мбаппе и сборную Франции (3:3, пен. 4:2).
Аргентинский форвард Лионель Месси завоевал свой 42-й трофей в карьере. Больше титулов имеет только бразилец Дани Алвес (43 трофея), который сейчас выступает за мексиканский УНАМ Пумас.
Лионель Месси за «Барселону» (35 трофеев) выигрывал чемпионат Испании 10 раз, кроме того 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, 8 раз становился обладателем Суперкубка Испании, 7 раз – Кубка Испании, а также трижды выигрывал и клубный чемпионат мира, и Суперкубок Европы.
Аргентинский форвард вместе с «ПСЖ» (2 трофея) в 2022 году победил в чемпионате Франции и завоевал Суперкубок страны.
Со сборной Аргентины (5 трофеев) Месси выигрывал чемпионат мира 2022, Кубок Америки 2021, Олимпиаду 2008, Финалиссиму 2022 и молодежный чемпионат мира 2005.
Таким образом, чтобы сравняться с рекордсменом по этому показателю, Месси надо выиграть еще один трофей. Вместе с французским «ПСЖ» он принимает участие в Лиге 1 (где команда уверенно лидирует), Кубке Франции и Лиге чемпионов.
🏆 Обладатели наибольшего количества трофеев за историю
- 1. Дани Алвес (Бразилия) – 43 трофея
- 2. Лионель Месси (Аргентина) – 42
- 3–4. Андрес Иньеста (Испания) – 37
- 3–4. Максвелл (Бразилия) – 37
- 5. Райан Гиггз (Уэльс) – 36
- 6–7. Жерар Пике (Испания) – 35
- 6–7. Кенни Далглиш (Шотландия) – 35
- 8–9. Витор Байя (Португалия) – 34
- 8–9. Криштиану Роналду (Португалия) – 34
- 10. Хави (Испания) – 33
- 11. Златан Ибрагимович (Швеция) – 32
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