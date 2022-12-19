Месси завоевал 42-й трофей. До рекордного показателя нужен еще один титул

18 декабря сборная Аргентины стала чемпионом мира 2022. Лионель Месси и сборная Аргентины в серии пенальти одолели Килиана Мбаппе и сборную Франции (3:3, пен. 4:2).

Аргентинский форвард Лионель Месси завоевал свой 42-й трофей в карьере. Больше титулов имеет только бразилец Дани Алвес (43 трофея), который сейчас выступает за мексиканский УНАМ Пумас.

Лионель Месси за «Барселону» (35 трофеев) выигрывал чемпионат Испании 10 раз, кроме того 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, 8 раз становился обладателем Суперкубка Испании, 7 раз – Кубка Испании, а также трижды выигрывал и клубный чемпионат мира, и Суперкубок Европы.

Аргентинский форвард вместе с «ПСЖ» (2 трофея) в 2022 году победил в чемпионате Франции и завоевал Суперкубок страны.

Со сборной Аргентины (5 трофеев) Месси выигрывал чемпионат мира 2022, Кубок Америки 2021, Олимпиаду 2008, Финалиссиму 2022 и молодежный чемпионат мира 2005.

Таким образом, чтобы сравняться с рекордсменом по этому показателю, Месси надо выиграть еще один трофей. Вместе с французским «ПСЖ» он принимает участие в Лиге 1 (где команда уверенно лидирует), Кубке Франции и Лиге чемпионов.

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