Игроки сборной Бразилии уговаривают Неймара остаться в команде
Форвард пока не принял решение
По информации СМИ, игроки сборной Бразилии после вылета в четвертьфинале ЧМ-2022 просили Неймара не завершать карьеру в национальной команде.
Бразильцы уступили Хорватии, а Неймар заявил, что не исключает возможность прекращения выступлений в сборной из-за постоянных неудач на крупных турнирах.
Сообщается, что Ришарлисон, Винисиус, Пакета, Родриго и другие просят Неймара не покидать сборную.
Форвард пока заявил, что пропустит следующие матчи сборной, но окончательное решение о прекращении выступлений в национальной команде не принял.
Неймар в составе Бразилии забил 77 голов.
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