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Чемпионат мира
19 декабря 2022, 23:29 |
271
0

Игроки сборной Бразилии уговаривают Неймара остаться в команде

Форвард пока не принял решение

19 декабря 2022, 23:29 |
271
0
Игроки сборной Бразилии уговаривают Неймара остаться в команде
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации СМИ, игроки сборной Бразилии после вылета в четвертьфинале ЧМ-2022 просили Неймара не завершать карьеру в национальной команде.

Бразильцы уступили Хорватии, а Неймар заявил, что не исключает возможность прекращения выступлений в сборной из-за постоянных неудач на крупных турнирах.

Сообщается, что Ришарлисон, Винисиус, Пакета, Родриго и другие просят Неймара не покидать сборную.

Форвард пока заявил, что пропустит следующие матчи сборной, но окончательное решение о прекращении выступлений в национальной команде не принял.

Неймар в составе Бразилии забил 77 голов.

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Источник Goal.com
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