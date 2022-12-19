Игроки сборной Бразилии уговаривают Неймара остаться в команде

По информации СМИ, игроки сборной Бразилии после вылета в четвертьфинале ЧМ-2022 просили Неймара не завершать карьеру в национальной команде.

Бразильцы уступили Хорватии, а Неймар заявил, что не исключает возможность прекращения выступлений в сборной из-за постоянных неудач на крупных турнирах.

Сообщается, что Ришарлисон, Винисиус, Пакета, Родриго и другие просят Неймара не покидать сборную.

Форвард пока заявил, что пропустит следующие матчи сборной, но окончательное решение о прекращении выступлений в национальной команде не принял.

Неймар в составе Бразилии забил 77 голов.