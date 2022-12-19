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  4. Лучший игрок и лучший бомбардир ЧМ. ПСЖ хочет сохранить Месси и Мбаппе
Франция
19 декабря 2022, 23:11 |
422
0

Лучший игрок и лучший бомбардир ЧМ. ПСЖ хочет сохранить Месси и Мбаппе

Переговоры с Месси могут начаться уже в январе

19 декабря 2022, 23:11 |
422
0
Лучший игрок и лучший бомбардир ЧМ. ПСЖ хочет сохранить Месси и Мбаппе
twitter.com/FIFAWorldCup

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи после завершения ЧМ-2022 заявил, что парижский клуб сделает все, чтобы сохранить в составе лучшего игрока турнира Лионеля Месси и лучшего бомбардира Килиана Мбаппе.

«Конечно, мы хотим сохранить в команде Месси и Мбаппе. Это лучший игрок ЧМ-2022 и лучший бомбардир турнира. Они нужны в ПСЖ».

«Пока не буду больше говорить о ситуации Лионеля, потому что у нас в планах провести переговоры», — сказал Хелаифи.

Контракт Мбаппе истекает в 2025 году, но форвард говорил о желании уйти, а вот договор Месси завершается уже летом следующего года.

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ПСЖ Килиан Мбаппе Лионель Месси Нассер Аль-Хелаифи
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Источник Фабрицио Романо
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