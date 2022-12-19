Лучший игрок и лучший бомбардир ЧМ. ПСЖ хочет сохранить Месси и Мбаппе

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи после завершения ЧМ-2022 заявил, что парижский клуб сделает все, чтобы сохранить в составе лучшего игрока турнира Лионеля Месси и лучшего бомбардира Килиана Мбаппе.

«Конечно, мы хотим сохранить в команде Месси и Мбаппе. Это лучший игрок ЧМ-2022 и лучший бомбардир турнира. Они нужны в ПСЖ».

«Пока не буду больше говорить о ситуации Лионеля, потому что у нас в планах провести переговоры», — сказал Хелаифи.

Контракт Мбаппе истекает в 2025 году, но форвард говорил о желании уйти, а вот договор Месси завершается уже летом следующего года.