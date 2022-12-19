Бэйл и три поляка. Сборная худших игроков ЧМ-2022

Французское издание Lequipe вместе с символической сборной ЧМ-2022 опубликовало сборную худших футболистов чемпионата мира.

В списке нашлось место форварду Уэльса Гарету Бэйлу, а также сразу трем игрокам сборной Польши, несмотря на выход поляков в плей-офф турнира.

Отметим Уэльс, который в финале плей-офф квалификации выбил Украину, однако на ЧМ-2022 стал одной из худших команд, набрав в группе 1 пункт.

Хеннесси (Уэльс) - Кэш (Польша), Хоссейн (Иран), Хухи (Катар), Карраско (Бельгия), Зелиньски (Польша), Белик (Польша), Ольсен (Дания), Диатта (Сенегал), Бэйл (Уэльс), Контрерас (Коста-Рика).