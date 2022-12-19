Ситуация в Динамо: предложений по игрокам нет, идут переговоры с Цыганковым

По информации журналиста Игоря Цыганыка, сейчас у руководства «Динамо» нет ни одного официального предложения по игрокам, включая Георгия Бущана, Илью Забарного, Виктора Цыганкова, Артема Беседина и других.

Недавно президент клуба Игорь Суркис говорил, что готов обсуждать трансфер любого футболиста, однако должно быть предложение.

Кроме того, сообщается, что менеджмент продолжает вести переговоры с Цыганковым, чей контракт завершается будущим летом. Пока хавбек не хочет продлевать договор.

Судя по всему, команда выйдет из отпуска в январе в текущем составе без крупных изменений.