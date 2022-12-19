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  4. Ситуация в Динамо: предложений по игрокам нет, идут переговоры с Цыганковым
Чемпионат мира
19 декабря 2022, 22:13 |
1024
3

Ситуация в Динамо: предложений по игрокам нет, идут переговоры с Цыганковым

В клубе все спокойно

19 декабря 2022, 22:13 |
1024
3
Ситуация в Динамо: предложений по игрокам нет, идут переговоры с Цыганковым
ФК Динамо Киев

По информации журналиста Игоря Цыганыка, сейчас у руководства «Динамо» нет ни одного официального предложения по игрокам, включая Георгия Бущана, Илью Забарного, Виктора Цыганкова, Артема Беседина и других.

Недавно президент клуба Игорь Суркис говорил, что готов обсуждать трансфер любого футболиста, однако должно быть предложение.

Кроме того, сообщается, что менеджмент продолжает вести переговоры с Цыганковым, чей контракт завершается будущим летом. Пока хавбек не хочет продлевать договор.

Судя по всему, команда выйдет из отпуска в январе в текущем составе без крупных изменений.

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Динамо Киев Георгий Бущан Виктор Цыганков Артем Беседин Илья Забарный
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Источник Циганик LIVE
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Комментарии 3
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S K
Буяльський, самий недооцінений гравець Динамо, при цьому стабільний і ефективний. 
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+1
fedd1979
Було б дивним, якби по цьому шлаку були пропозиції
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0
Dfs2262ar
Циган нафіг нікому не потрібен, бо він ламається просто капець!
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0
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