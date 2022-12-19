Четыре француза и два аргентинца. Версия символической сборной ЧМ-2022

По итогам чемпионата мира аналитики Opts Stats составили свою символическую сборную турнира, в которой нашлось место только двум игрокам сборной Аргентины, победившей на ЧМ-2022.

Франции досталось сразу четыре позиции.

Ливакович (Хорватия) - Хакими (Марокко), Гвардиол (Хорватия), Маркиньос (Бразилия), Эрнандес (Франция) - Фернандеш (Португалия), Тчуамени (Франция) - Гризманн (Франция) - Месси (Аргентина), Альварес (Аргентина), Мбаппе (Франция).

Лучшим игроком турнира был признан Лионель Месси.