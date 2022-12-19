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19 декабря 2022, 15:26 | Обновлено 19 декабря 2022, 18:30
52
0

ВИДЕО. Рекорд ЧМ по голам, Цыганков интересен ПСВ, ставим на Уиган

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

19 декабря 2022, 15:26 | Обновлено 19 декабря 2022, 18:30
52
0
ВИДЕО. Рекорд ЧМ по голам, Цыганков интересен ПСВ, ставим на Уиган

1. Эмилиано Мартинес – обладатель уникального достижения
2. ЧМ-2022 установил рекорд по количеству голов
3. Цыганков заинтересовал ПСВ
4. Прогноз на матч Уиган - Шеффилд Юнайтед

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Источник Sport.ua
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