Украинский защитник перешел в польскую Арку

28-летний украинский защитник Александр Азацкий перешел в польский клуб «Арка» из Гдыни.

Азацкий подписал контракт до 30 июня 2025 года. Соглашение будет действовать с 1 января. Он перешел из «Динамо» Батуми как свободный агент.

Азацкий, трансферная стоимость которого оценивается в 225 тысяч евро, присоединился к «Арке» на правах свободного агента.

Последним клубом Азацкого был «Динамо» из Батуми, в этом сезоне он сыграл за грузинский клуб 29 матчей и отдал 2 голевые передачи.