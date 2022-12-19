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19 декабря 2022, 18:28 | Обновлено 19 декабря 2022, 18:32
331
0

Украинский защитник перешел в польскую Арку

Александр Азацкий будет играть во втором польском дивизионе

19 декабря 2022, 18:28 | Обновлено 19 декабря 2022, 18:32
331
0
Украинский защитник перешел в польскую Арку
ФК Арка Гдыня. Александр Азацкий

28-летний украинский защитник Александр Азацкий перешел в польский клуб «Арка» из Гдыни.

Азацкий подписал контракт до 30 июня 2025 года. Соглашение будет действовать с 1 января. Он перешел из «Динамо» Батуми как свободный агент.

Азацкий, трансферная стоимость которого оценивается в 225 тысяч евро, присоединился к «Арке» на правах свободного агента.

Последним клубом Азацкого был «Динамо» из Батуми, в этом сезоне он сыграл за грузинский клуб 29 матчей и отдал 2 голевые передачи.

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Источник Sport.ua
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