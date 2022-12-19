Украинский защитник перешел в польскую Арку
Александр Азацкий будет играть во втором польском дивизионе
28-летний украинский защитник Александр Азацкий перешел в польский клуб «Арка» из Гдыни.
Азацкий подписал контракт до 30 июня 2025 года. Соглашение будет действовать с 1 января. Он перешел из «Динамо» Батуми как свободный агент.
Азацкий, трансферная стоимость которого оценивается в 225 тысяч евро, присоединился к «Арке» на правах свободного агента.
Последним клубом Азацкого был «Динамо» из Батуми, в этом сезоне он сыграл за грузинский клуб 29 матчей и отдал 2 голевые передачи.
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