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Чемпионат мира
19 декабря 2022, 17:06 | Обновлено 19 декабря 2022, 17:11
308
1

Самым возрастным бомбардиром ЧМ-2022 стал португалец Пепе

Самым молодым из голеадоров стал 18-летний испанец Гави

19 декабря 2022, 17:06 | Обновлено 19 декабря 2022, 17:11
308
1
Самым возрастным бомбардиром ЧМ-2022 стал португалец Пепе
Getty Images/Global Images Ukraine. Пепе

На ЧМ-2022 отметились взятием ворот соперников 10 ветеранов возрастом свыше 33-х лет. Самым старшим из них оказался защитник сборной Португалии Пепе, забивший в 1/8 финала Швейцарии в 39 лет 283 дня.

В сыновья португальскому «аксакалу» годится самый молодой из бомбардиров чемпионата в Катаре испанский полузащитник Гави, который открыл свой голевой счет на мундиалях в матче против Коста-Рики в 18 лет 110 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные бомбардиры ЧМ-2022

Возраст

Игрок

Сборная

Дата

Соперник

Счет

39 лет 283 дня

ПЕПЕ

Португалия

06.12.2022

Швейцария

6:1

37 лет 292 дня

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

24.11.2022

Гана

3:2

36 лет 71 день

Оливье ЖИРУ

Франция

10.12.2022

Англия

2:1

35 лет 177 дней

Лионель МЕССИ

Аргентина

18.12.2022

Франция

3:3

34 года 307 дней

Анхель ДИ МАРИЯ

Аргентина

18.12.2022

Франция

3:3

34 года 105 дней

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ

Польша

04.12.2022

Аргентина

1:3

33 года 306 дней

Иван ПЕРИШИЧ

Хорватия

05.12.2022

Япония

1:1

33 года 250 дней

Эрик ШУПО-МОТИНГ

Камерун

28.11.2022

Сербия

3:3

33 года 128 дней

Гарет БЭЙЛ

Уэльс

21.11.2022

США

1:1

33 года 21 день

Эннер ВАЛЕНСИЯ

Эквадор

25.11.2022

Нидерланды

1:1

Самые молодые бомбардиры ЧМ-2022

Возраст

Игрок

Сборная

Дата

Соперник

Счет

18 лет 110 дней

ГАВИ

Испания

23.11.2022

Коста-Рика

7:0

19 лет 145 дней

Джуд БЕЛЛИНГЕМ

Англия

21.11.2022

Иран

6:2

20 лет 328 дней

Йошко ГВАРДИОЛ

Хорватия

17.12.2022

Марокко

2:1:

21 год 27 дней

Мойзес КАЙСЕДО

Эквадор

29.11.2022

Сенегал

1:2

21 год 77 дней

Букайо САКА

Англия

21.11.2022

Иран

6:2

21 год 169 дней

ГОНСАЛУ РАМУШ

Португалия

06.12.2022

Швейцария

6:1

21 год 188 дней

Страхиня ПАВЛОВИЧ

Сербия

28.11.2022

Камерун

3:3

21 год 313 дней

Энцо ФЕРНАНДЕС

Аргентина

26.11.2022

Мексика

2:0

22 года 25 дней

Альфонсо ДЭВИС

Канада

27.11.2022

Хорватия

1:4

22 года 118 дней

Мохаммед КУДУС

Гана

28.11.2022

Корея

3:2
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Источник Sport.ua
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OKs100
Роналду побьет этот рекорд через 4 года.
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