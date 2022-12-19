Самым возрастным бомбардиром ЧМ-2022 стал португалец Пепе
Самым молодым из голеадоров стал 18-летний испанец Гави
На ЧМ-2022 отметились взятием ворот соперников 10 ветеранов возрастом свыше 33-х лет. Самым старшим из них оказался защитник сборной Португалии Пепе, забивший в 1/8 финала Швейцарии в 39 лет 283 дня.
В сыновья португальскому «аксакалу» годится самый молодой из бомбардиров чемпионата в Катаре испанский полузащитник Гави, который открыл свой голевой счет на мундиалях в матче против Коста-Рики в 18 лет 110 дней.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные бомбардиры ЧМ-2022
|
Возраст
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
39 лет 283 дня
|
ПЕПЕ
|
Португалия
|
06.12.2022
|
Швейцария
|
6:1
|
37 лет 292 дня
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
24.11.2022
|
Гана
|
3:2
|
36 лет 71 день
|
Оливье ЖИРУ
|
Франция
|
10.12.2022
|
Англия
|
2:1
|
35 лет 177 дней
|
Лионель МЕССИ
|
Аргентина
|
18.12.2022
|
Франция
|
3:3
|
34 года 307 дней
|
Анхель ДИ МАРИЯ
|
Аргентина
|
18.12.2022
|
Франция
|
3:3
|
34 года 105 дней
|
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ
|
Польша
|
04.12.2022
|
Аргентина
|
1:3
|
33 года 306 дней
|
Иван ПЕРИШИЧ
|
Хорватия
|
05.12.2022
|
Япония
|
1:1
|
33 года 250 дней
|
Эрик ШУПО-МОТИНГ
|
Камерун
|
28.11.2022
|
Сербия
|
3:3
|
33 года 128 дней
|
Гарет БЭЙЛ
|
Уэльс
|
21.11.2022
|
США
|
1:1
|
33 года 21 день
|
Эннер ВАЛЕНСИЯ
|
Эквадор
|
25.11.2022
|
Нидерланды
|
1:1
Самые молодые бомбардиры ЧМ-2022
|
Возраст
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 110 дней
|
ГАВИ
|
Испания
|
23.11.2022
|
Коста-Рика
|
7:0
|
19 лет 145 дней
|
Джуд БЕЛЛИНГЕМ
|
Англия
|
21.11.2022
|
Иран
|
6:2
|
20 лет 328 дней
|
Йошко ГВАРДИОЛ
|
Хорватия
|
17.12.2022
|
Марокко
|
2:1:
|
21 год 27 дней
|
Мойзес КАЙСЕДО
|
Эквадор
|
29.11.2022
|
Сенегал
|
1:2
|
21 год 77 дней
|
Букайо САКА
|
Англия
|
21.11.2022
|
Иран
|
6:2
|
21 год 169 дней
|
ГОНСАЛУ РАМУШ
|
Португалия
|
06.12.2022
|
Швейцария
|
6:1
|
21 год 188 дней
|
Страхиня ПАВЛОВИЧ
|
Сербия
|
28.11.2022
|
Камерун
|
3:3
|
21 год 313 дней
|
Энцо ФЕРНАНДЕС
|
Аргентина
|
26.11.2022
|
Мексика
|
2:0
|
22 года 25 дней
|
Альфонсо ДЭВИС
|
Канада
|
27.11.2022
|
Хорватия
|
1:4
|
22 года 118 дней
|
Мохаммед КУДУС
|
Гана
|
28.11.2022
|
Корея
|
3:2
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