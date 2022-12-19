Самым возрастным бомбардиром ЧМ-2022 стал португалец Пепе

На ЧМ-2022 отметились взятием ворот соперников 10 ветеранов возрастом свыше 33-х лет. Самым старшим из них оказался защитник сборной Португалии Пепе, забивший в 1/8 финала Швейцарии в 39 лет 283 дня.

В сыновья португальскому «аксакалу» годится самый молодой из бомбардиров чемпионата в Катаре испанский полузащитник Гави, который открыл свой голевой счет на мундиалях в матче против Коста-Рики в 18 лет 110 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные бомбардиры ЧМ-2022

Возраст Игрок Сборная Дата Соперник Счет 39 лет 283 дня ПЕПЕ Португалия 06.12.2022 Швейцария 6:1 37 лет 292 дня КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Португалия 24.11.2022 Гана 3:2 36 лет 71 день Оливье ЖИРУ Франция 10.12.2022 Англия 2:1 35 лет 177 дней Лионель МЕССИ Аргентина 18.12.2022 Франция 3:3 34 года 307 дней Анхель ДИ МАРИЯ Аргентина 18.12.2022 Франция 3:3 34 года 105 дней Роберт ЛЕВАНДОВСКИ Польша 04.12.2022 Аргентина 1:3 33 года 306 дней Иван ПЕРИШИЧ Хорватия 05.12.2022 Япония 1:1 33 года 250 дней Эрик ШУПО-МОТИНГ Камерун 28.11.2022 Сербия 3:3 33 года 128 дней Гарет БЭЙЛ Уэльс 21.11.2022 США 1:1 33 года 21 день Эннер ВАЛЕНСИЯ Эквадор 25.11.2022 Нидерланды 1:1

Самые молодые бомбардиры ЧМ-2022