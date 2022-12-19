Самым старшим игроком, выступавшим на ЧМ-2022, стал Атиба Хатчинсон

В матчах ЧМ-2022 приняли участие 9 футболистов в возрасте свыше 37 лет. Самым старшим среди полевых игроков стал 39-летний капитан сборной Канады защитник Атиба Хатчинсон, а среди голкиперов – 37-летний француз Стив Манданда. Компанию ветеранам составили 6 «юнцов» возрастом менее 19 лет. Наиболее молодым оказался форвард сборной Германии Юссуфа Мукоко (18 лет 3 дня), среди вратарей –португалец Диогу Кошта (23 года 66 дней), а среди капитанов – американец Тайлер Адамс (23 года 280 дней).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные игроки, выступавшие на ЧМ-2022

Возраст Игрок Сборная Дата Соперник Счет 39 лет 296 дней Атиба ХАТЧИНСОН Канада 01.12.2022 Марокко 1:2 39 лет 287 дней ПЕПЕ Португалия 10.12.2022 Марокко 0:1 39 лет 213 дней ДАНИ АЛВЕС Бразилия 05.12.2022 Корея 4:1 38 лет 78 дней ТИАГУ СИЛВА Бразилия 09.12.2022 Хорватия 1:1 37 лет 308 дней КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Португалия 10.12.2022 Марокко 0:1 37 лет 247 дней Стив МАНДАНДА Франция 30.11.2022 Тунис 0:1 37 лет 140 дней Гильермо ОЧОА Мексика 30.11.2022 Сауд. Аравия 2:1 37 лет 99 дней Лука МОДРИЧ Хорватия 17.12.2022 Марокко 2:1: 37 лет 97 дней Брайан РУИС Коста-Рика 23.11.2022 Испания 0:7

Самые молодые игроки, выступавшие на ЧМ-2022