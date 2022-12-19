Самым старшим игроком, выступавшим на ЧМ-2022, стал Атиба Хатчинсон
Список самых молодых футболистов мундиаля в Катаре возглавил 18-летний Юссуфа Мукоко
В матчах ЧМ-2022 приняли участие 9 футболистов в возрасте свыше 37 лет. Самым старшим среди полевых игроков стал 39-летний капитан сборной Канады защитник Атиба Хатчинсон, а среди голкиперов – 37-летний француз Стив Манданда. Компанию ветеранам составили 6 «юнцов» возрастом менее 19 лет. Наиболее молодым оказался форвард сборной Германии Юссуфа Мукоко (18 лет 3 дня), среди вратарей –португалец Диогу Кошта (23 года 66 дней), а среди капитанов – американец Тайлер Адамс (23 года 280 дней).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные игроки, выступавшие на ЧМ-2022
|
Возраст
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
39 лет 296 дней
|
Атиба ХАТЧИНСОН
|
Канада
|
01.12.2022
|
Марокко
|
1:2
|
39 лет 287 дней
|
ПЕПЕ
|
Португалия
|
10.12.2022
|
Марокко
|
0:1
|
39 лет 213 дней
|
ДАНИ АЛВЕС
|
Бразилия
|
05.12.2022
|
Корея
|
4:1
|
38 лет 78 дней
|
ТИАГУ СИЛВА
|
Бразилия
|
09.12.2022
|
Хорватия
|
1:1
|
37 лет 308 дней
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
10.12.2022
|
Марокко
|
0:1
|
37 лет 247 дней
|
Стив МАНДАНДА
|
Франция
|
30.11.2022
|
Тунис
|
0:1
|
37 лет 140 дней
|
Гильермо ОЧОА
|
Мексика
|
30.11.2022
|
Сауд. Аравия
|
2:1
|
37 лет 99 дней
|
Лука МОДРИЧ
|
Хорватия
|
17.12.2022
|
Марокко
|
2:1:
|
37 лет 97 дней
|
Брайан РУИС
|
Коста-Рика
|
23.11.2022
|
Испания
|
0:7
Самые молодые игроки, выступавшие на ЧМ-2022
|
Возраст
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 3 дня
|
Юссуфа МУКОКО
|
Германия
|
23.11.2022
|
Япония
|
1:2
|
18 лет 68 дней
|
Гаранг КУОЛ
|
Австралия
|
22.11.2022
|
Франция
|
1:4
|
18 лет 110 дней
|
ГАВИ
|
Испания
|
23.11.2022
|
Коста-Рика
|
7:0
|
18 лет 161 день
|
Джевисон БЕННЕТТ
|
Коста-Рика
|
23.11.2022
|
Испания
|
0:7
|
18 лет 221 день
|
Билаль ЭЛЬ-ХАННУС
|
Марокко
|
17.12.2022
|
Хорватия
|
1:2
|
18 лет 269 дней
|
Абдул ИСААКУ
|
Гана
|
02.12.2022
|
Уругвай
|
0:2
|
19 лет 33 дня
|
АНТОНИУ СИЛВА
|
Португалия
|
02.12.2022
|
Корея
|
1:2
|
19 лет 145 дней
|
Джуд БЕЛЛИНГЕМ
|
Англия
|
21.11.2022
|
Иран
|
6:2
|
19 лет 148 дней
|
Брэндон АГИЛЕРА
|
Коста-Рика
|
23.11.2022
|
Испания
|
0:7
|
19 лет 226 дней
|
Хави СИМОНС
|
Нидерланды
|
03.12.2022
|
США
|
3:1
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