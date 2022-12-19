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Чемпионат мира
19 декабря 2022, 16:14 | Обновлено 19 декабря 2022, 16:22
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0

Самым старшим игроком, выступавшим на ЧМ-2022, стал Атиба Хатчинсон

Список самых молодых футболистов мундиаля в Катаре возглавил 18-летний Юссуфа Мукоко

19 декабря 2022, 16:14 | Обновлено 19 декабря 2022, 16:22
899
0
Самым старшим игроком, выступавшим на ЧМ-2022, стал Атиба Хатчинсон
Getty Images/Global Images Ukraine

В матчах ЧМ-2022 приняли участие 9 футболистов в возрасте свыше 37 лет. Самым старшим среди полевых игроков стал 39-летний капитан сборной Канады защитник Атиба Хатчинсон, а среди голкиперов – 37-летний француз Стив Манданда. Компанию ветеранам составили 6 «юнцов» возрастом менее 19 лет. Наиболее молодым оказался форвард сборной Германии Юссуфа Мукоко (18 лет 3 дня), среди вратарей –португалец Диогу Кошта (23 года 66 дней), а среди капитанов – американец Тайлер Адамс (23 года 280 дней).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные игроки, выступавшие на ЧМ-2022

Возраст

Игрок

Сборная

Дата

Соперник

Счет

39 лет 296 дней

Атиба ХАТЧИНСОН

Канада

01.12.2022

Марокко

1:2

39 лет 287 дней

ПЕПЕ

Португалия

10.12.2022

Марокко

0:1

39 лет 213 дней

ДАНИ АЛВЕС

Бразилия

05.12.2022

Корея

4:1

38 лет 78 дней

ТИАГУ СИЛВА

Бразилия

09.12.2022

Хорватия

1:1

37 лет 308 дней

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

10.12.2022

Марокко

0:1

37 лет 247 дней

Стив МАНДАНДА

Франция

30.11.2022

Тунис

0:1

37 лет 140 дней

Гильермо ОЧОА

Мексика

30.11.2022

Сауд. Аравия

2:1

37 лет 99 дней

Лука МОДРИЧ

Хорватия

17.12.2022

Марокко

2:1:

37 лет 97 дней

Брайан РУИС

Коста-Рика

23.11.2022

Испания

0:7

Самые молодые игроки, выступавшие на ЧМ-2022

Возраст

Игрок

Сборная

Дата

Соперник

Счет

18 лет 3 дня

Юссуфа МУКОКО

Германия

23.11.2022

Япония

1:2

18 лет 68 дней

Гаранг КУОЛ

Австралия

22.11.2022

Франция

1:4

18 лет 110 дней

ГАВИ

Испания

23.11.2022

Коста-Рика

7:0

18 лет 161 день

Джевисон БЕННЕТТ

Коста-Рика

23.11.2022

Испания

0:7

18 лет 221 день

Билаль ЭЛЬ-ХАННУС

Марокко

17.12.2022

Хорватия

1:2

18 лет 269 дней

Абдул ИСААКУ

Гана

02.12.2022

Уругвай

0:2

19 лет 33 дня

АНТОНИУ СИЛВА

Португалия

02.12.2022

Корея

1:2

19 лет 145 дней

Джуд БЕЛЛИНГЕМ

Англия

21.11.2022

Иран

6:2

19 лет 148 дней

Брэндон АГИЛЕРА

Коста-Рика

23.11.2022

Испания

0:7

19 лет 226 дней

Хави СИМОНС

Нидерланды

03.12.2022

США

3:1
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Источник Sport.ua
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