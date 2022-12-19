Чемпионат мира19 декабря 2022, 13:53 | Обновлено 19 декабря 2022, 14:16
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Сестра Роналду: «Худший ЧМ в истории с ярким финалом. Поздравляю Аргентину»
Катя Авейру прокомментировала финальный матч мундиаля 2022 года
19 декабря 2022, 13:53 | Обновлено 19 декабря 2022, 14:16
1146
0
Сестра португальского футболиста Криштиану Роналду Катя Авейру поделилась эмоциями после завершения ЧМ-2022 по футболу в Катаре:
«Худший чемпионат мира в истории... Который, к счастью, подарил нам отличный финал. Крутой матч. Поздравляю Аргентину.
Мбаппе невероятен. Какое же яркое будущее его ждет».
Отметим, что сборная Португалии по футболу проиграла в 1/4 финала ЧМ-2022 команде Марокко со счетом 0:1.
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