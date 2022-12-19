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Чемпионат мира
19 декабря 2022, 13:53 | Обновлено 19 декабря 2022, 14:16
1146
0

Сестра Роналду: «Худший ЧМ в истории с ярким финалом. Поздравляю Аргентину»

Катя Авейру прокомментировала финальный матч мундиаля 2022 года

19 декабря 2022, 13:53 | Обновлено 19 декабря 2022, 14:16
1146
0
Сестра Роналду: «Худший ЧМ в истории с ярким финалом. Поздравляю Аргентину»
Getty Images/Global Images Ukraine. Катя Авейро

Сестра португальского футболиста Криштиану Роналду Катя Авейру поделилась эмоциями после завершения ЧМ-2022 по футболу в Катаре:

«Худший чемпионат мира в истории... Который, к счастью, подарил нам отличный финал. Крутой матч. Поздравляю Аргентину.

Мбаппе невероятен. Какое же яркое будущее его ждет».

Отметим, что сборная Португалии по футболу проиграла в 1/4 финала ЧМ-2022 команде Марокко со счетом 0:1.

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Источник Marca
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