Сестра Роналду: «Худший ЧМ в истории с ярким финалом. Поздравляю Аргентину»

Сестра португальского футболиста Криштиану Роналду Катя Авейру поделилась эмоциями после завершения ЧМ-2022 по футболу в Катаре:

«Худший чемпионат мира в истории... Который, к счастью, подарил нам отличный финал. Крутой матч. Поздравляю Аргентину.

Мбаппе невероятен. Какое же яркое будущее его ждет».

Отметим, что сборная Португалии по футболу проиграла в 1/4 финала ЧМ-2022 команде Марокко со счетом 0:1.