Килиан Мбаппе стал автором второго хет-трика в финалах ЧМ
Лионель Месси оформил 9-й и самый медленный дубль в финалах мундиалей
Француз Килиан Мбаппе стал вторым игроком после англичанина Джеффа Херста, сделавшим хет-трик в финалах чемпионатов мира. Причем, если Херсту на три гола в ворота сборной ФРГ в 1966 году понадобилось 102 минуты, то Мбаппе в поединке с Аргентиной управился всего за 38 минут.
В свою очередь Лионель Месси стал автором 9-го и самого медленного дубля в финалах мундиалей. Два мяча французам аргентинец забил с интервалом в 85 минут, перекрыв на 16 минут своего рода антирекорд 84-летней давности итальянца Сильвио Пиолы.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Хет-трики в финалах чемпионатов мира
|
|
ЧМ
|
Игрок
|
Сборная
|
Соперник
|
Минуты голов
|
Счет
|
1.
|
1966
|
Джефф ХЕРСТ
|
Англия
|
ФРГ
|
18’, 101’, 120’
|
4:2
|
2.
|
2022
|
Килиан МБАППЕ
|
Франция
|
Аргентина
|
80’, 81’, 118’
|
3:3
Дубли в финалах чемпионатов мира
|
|
ЧМ
|
Игрок
|
Сборная
|
Соперник
|
Минуты голов
|
Счет
|
1.
|
1938
|
Джино КОЛАУССИ
|
Италия
|
Венгрия
|
6’, 35’
|
4:2
|
2.
|
1938
|
Сильвио ПИОЛА
|
Италия
|
Венгрия
|
16’, 85’
|
4:2
|
3.
|
1954
|
Хельмут РАН
|
ФРГ
|
Венгрия
|
18’, 84’
|
3:2
|
4.
|
1958
|
ВАВА
|
Бразилия
|
Швеция
|
9’, 32’
|
5:2
|
5.
|
1958
|
ПЕЛЕ
|
Бразилия
|
Швеция
|
55’, 90’
|
5:2
|
6.
|
1978
|
Марио КЕМПЕС
|
Аргентина
|
Нидерланды
|
38’, 105’
|
3:1
|
7.
|
1998
|
Зинедин ЗИДАН
|
Франция
|
Бразилия
|
27’, 45+1’
|
3:0
|
8.
|
2002
|
РОНАЛДО
|
Бразилия
|
Германия
|
67’, 79’
|
2:0
|
9.
|
2022
|
Лионель МЕССИ
|
Аргентина
|
Франция
|
23’, 108’
|
3:3
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