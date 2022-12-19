Килиан Мбаппе стал автором второго хет-трика в финалах ЧМ

Француз Килиан Мбаппе стал вторым игроком после англичанина Джеффа Херста, сделавшим хет-трик в финалах чемпионатов мира. Причем, если Херсту на три гола в ворота сборной ФРГ в 1966 году понадобилось 102 минуты, то Мбаппе в поединке с Аргентиной управился всего за 38 минут.

В свою очередь Лионель Месси стал автором 9-го и самого медленного дубля в финалах мундиалей. Два мяча французам аргентинец забил с интервалом в 85 минут, перекрыв на 16 минут своего рода антирекорд 84-летней давности итальянца Сильвио Пиолы.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Хет-трики в финалах чемпионатов мира

ЧМ Игрок Сборная Соперник Минуты голов Счет 1. 1966 Джефф ХЕРСТ Англия ФРГ 18’, 101’, 120’ 4:2 2. 2022 Килиан МБАППЕ Франция Аргентина 80’, 81’, 118’ 3:3

Дубли в финалах чемпионатов мира