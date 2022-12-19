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Чемпионат мира
19 декабря 2022, 13:33 | Обновлено 19 декабря 2022, 13:47
651
0

Килиан Мбаппе стал автором второго хет-трика в финалах ЧМ

Лионель Месси оформил 9-й и самый медленный дубль в финалах мундиалей

19 декабря 2022, 13:33 | Обновлено 19 декабря 2022, 13:47
651
0
Килиан Мбаппе стал автором второго хет-трика в финалах ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Француз Килиан Мбаппе стал вторым игроком после англичанина Джеффа Херста, сделавшим хет-трик в финалах чемпионатов мира. Причем, если Херсту на три гола в ворота сборной ФРГ в 1966 году понадобилось 102 минуты, то Мбаппе в поединке с Аргентиной управился всего за 38 минут.

В свою очередь Лионель Месси стал автором 9-го и самого медленного дубля в финалах мундиалей. Два мяча французам аргентинец забил с интервалом в 85 минут, перекрыв на 16 минут своего рода антирекорд 84-летней давности итальянца Сильвио Пиолы.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Хет-трики в финалах чемпионатов мира

ЧМ

Игрок

Сборная

Соперник

Минуты голов

Счет

1.

1966

Джефф ХЕРСТ

Англия

ФРГ

18’, 101’, 120’

4:2

2.

2022

Килиан МБАППЕ

Франция

Аргентина

80’, 81’, 118’

3:3

Дубли в финалах чемпионатов мира

ЧМ

Игрок

Сборная

Соперник

Минуты голов

Счет

1.

1938

Джино КОЛАУССИ

Италия

Венгрия

6’, 35’

4:2

2.

1938

Сильвио ПИОЛА

Италия

Венгрия

16’, 85’

4:2

3.

1954

Хельмут РАН

ФРГ

Венгрия

18’, 84’

3:2

4.

1958

ВАВА

Бразилия

Швеция

9’, 32’

5:2

5.

1958

ПЕЛЕ

Бразилия

Швеция

55’, 90’

5:2

6.

1978

Марио КЕМПЕС

Аргентина

Нидерланды

38’, 105’

3:1

7.

1998

Зинедин ЗИДАН

Франция

Бразилия

27’, 45+1’

3:0

8.

2002

РОНАЛДО

Бразилия

Германия

67’, 79’

2:0

9.

2022

Лионель МЕССИ

Аргентина

Франция

23’, 108’

3:3
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Источник Sport.ua
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