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  4. Леонид КУЧУК: «Считаю, уровень украинского футбола поднимается»
Чемпионат мира
19 декабря 2022, 13:43 |
206
0

Леонид КУЧУК: «Считаю, уровень украинского футбола поднимается»

Тренер «Руха» оценил уровень украинского футбола

19 декабря 2022, 13:43 |
206
0
Леонид КУЧУК: «Считаю, уровень украинского футбола поднимается»
ФК Рух. Леонид Кучук

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук считает, что сборная Украины смогла бы сильно выступить на ЧМ-2022:

«Как тренер могу выделить на чемпионате мира следующее: сейчас любая сборная может обыграть своего соперника. Это свидетельствует о том, что футбол выровнялся. Я представлял себе, как сборная Украины играла бы на этом чемпионате мира, думаю, она стала бы одним из ярких его участников. Как, например, Япония, Корея, Сенегал, Камерун… Для украинской сборной это стало бы толчком, чтобы двигаться вперед.

Но жизнь продолжается, мы работаем дальше. Некоторые говорят, что уровень украинского футбола упал, однако я считаю, что он поднимается. Объясню такой тезис легко: уровень футболистов, которые будут играть уже после этой кровавой войны, будет выше, придут те молодые игроки, которые будут расти в столь сложных условиях, что станут более закаленными для различных испытаний.

После матча Хорватия – Аргентина я понял, что важным фактором победы стал бойцовский дух аргентинцев. Такой же воинственный дух есть и у украинцев, который будет очень помогать во время поединков».

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Леонид Кучук Рух Львов сборная Украины по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник ФК Рух Львов
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