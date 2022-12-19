Второй раз в истории лучшим бомбардиром мундиаля стал игрок сборной Франции
Впервые с 2002 года бомбардир №1 чемпионата забил более 6 мячей
Звание лучшего голеадора ЧМ-2022 досталось Килиану Мбаппе, забившему 8 мячей в 7 матчах. Он после 64-летнего перерыва стал вторым французом после Жюста Фонтена, выигравшим бомбардирскую гонку. Надо также отметить, что впервые с 2002 года бомбардир №1 поразил ворота соперников более 6 раз.
К слову, этот неприступный последние 20 лет рубеж покорил и аргентинец Лионель Месси – 7 голов. При этом он стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, забивавшим на всех стадиях турнира – в группе, в 1/8 финала, в 1/4 финала, полуфинале и финале. А реализуй Лионель пенальти в поединке с Польшей, то стал бы еще и автором рекордной 7-матчевой голевой серии.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие бомбардиры финальных турниров ЧМ
|
ЧМ
|
Игрок
|
Сборная
|
Голы
|
Матчи
|
1930
|
Гильермо СТАБИЛЕ
|
Аргентина
|
8
|
4
|
1934
|
Олдржих НЕЕДЛЫ
|
Чехословакия
|
5
|
4
|
1938
|
ЛЕОНИДАС
|
Бразилия
|
7
|
4
|
1950
|
АДЕМИР
|
Бразилия
|
9
|
6
|
1954
|
Шандор КОЧИШ
|
Венгрия
|
11
|
5
|
1958
|
Жюст ФОНТЕН
|
Франция
|
13
|
6
|
1962
|
Флориан АЛЬБЕРТ
|
Венгрия
|
4
|
3
|
|
Валентин ИВАНОВ
|
СССР
|
4
|
4
|
|
ВАВА
|
Бразилия
|
4
|
6
|
|
ГАРРИНЧА
|
Бразилия
|
4
|
6
|
|
Драган ЕРКОВИЧ
|
Югославия
|
4
|
6
|
|
Леонель САНЧЕС
|
Чили
|
4
|
6
|
1966
|
ЭУСЕБИУ
|
Португалия
|
9
|
6
|
1970
|
Герд МЮЛЛЕР
|
ФРГ
|
10
|
6
|
1974
|
Гжегош ЛЯТО
|
Польша
|
7
|
7
|
1978
|
Марио КЕМПЕС
|
Аргентина
|
6
|
7
|
1982
|
Паоло РОССИ
|
Италия
|
6
|
7
|
1986
|
Гари ЛИНЕКЕР
|
Англия
|
6
|
5
|
1990
|
Сальваторе СКИЛЛАЧИ
|
Италия
|
6
|
7
|
1994
|
Олег САЛЕНКО
|
Россия
|
6
|
3
|
|
Христо СТОИЧКОВ
|
Болгария
|
6
|
7
|
1998
|
Давор ШУКЕР
|
Хорватия
|
6
|
7
|
2002
|
РОНАЛДО
|
Бразилия
|
8
|
7
|
2006
|
Мирослав КЛОЗЕ
|
Германия
|
5
|
7
|
2010
|
Томас МЮЛЛЕР
|
Германия
|
5
|
6
|
|
Давид ВИЛЬЯ
|
Испания
|
5
|
7
|
|
Весли СНАЙДЕР
|
Нидерланды
|
5
|
7
|
|
Диего ФОРЛАН
|
Уругвай
|
5
|
7
|
2014
|
Хамес РОДРИГЕС
|
Колумбия
|
6
|
5
|
2018
|
Харри КЕЙН
|
Англия
|
6
|
6
|
2022
|
Килиан МБАППЕ
|
Франция
|
8
|
7
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