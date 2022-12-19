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Чемпионат мира
19 декабря 2022, 13:25 | Обновлено 19 декабря 2022, 13:30
718
0

Второй раз в истории лучшим бомбардиром мундиаля стал игрок сборной Франции

Впервые с 2002 года бомбардир №1 чемпионата забил более 6 мячей

19 декабря 2022, 13:25 | Обновлено 19 декабря 2022, 13:30
718
0
Второй раз в истории лучшим бомбардиром мундиаля стал игрок сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

Звание лучшего голеадора ЧМ-2022 досталось Килиану Мбаппе, забившему 8 мячей в 7 матчах. Он после 64-летнего перерыва стал вторым французом после Жюста Фонтена, выигравшим бомбардирскую гонку. Надо также отметить, что впервые с 2002 года бомбардир №1 поразил ворота соперников более 6 раз.

К слову, этот неприступный последние 20 лет рубеж покорил и аргентинец Лионель Месси – 7 голов. При этом он стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, забивавшим на всех стадиях турнира – в группе, в 1/8 финала, в 1/4 финала, полуфинале и финале. А реализуй Лионель пенальти в поединке с Польшей, то стал бы еще и автором рекордной 7-матчевой голевой серии.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры финальных турниров ЧМ

ЧМ

Игрок

Сборная

Голы

Матчи

1930

Гильермо СТАБИЛЕ

Аргентина

8

4

1934

Олдржих НЕЕДЛЫ

Чехословакия

5

4

1938

ЛЕОНИДАС

Бразилия

7

4

1950

АДЕМИР

Бразилия

9

6

1954

Шандор КОЧИШ

Венгрия

11

5

1958

Жюст ФОНТЕН

Франция

13

6

1962

Флориан АЛЬБЕРТ

Венгрия

4

3

Валентин ИВАНОВ

СССР

4

4

ВАВА

Бразилия

4

6

ГАРРИНЧА

Бразилия

4

6

Драган ЕРКОВИЧ

Югославия

4

6

Леонель САНЧЕС

Чили

4

6

1966

ЭУСЕБИУ

Португалия

9

6

1970

Герд МЮЛЛЕР

ФРГ

10

6

1974

Гжегош ЛЯТО

Польша

7

7

1978

Марио КЕМПЕС

Аргентина

6

7

1982

Паоло РОССИ

Италия

6

7

1986

Гари ЛИНЕКЕР

Англия

6

5

1990

Сальваторе СКИЛЛАЧИ

Италия

6

7

1994

Олег САЛЕНКО

Россия

6

3

Христо СТОИЧКОВ

Болгария

6

7

1998

Давор ШУКЕР

Хорватия

6

7

2002

РОНАЛДО

Бразилия

8

7

2006

Мирослав КЛОЗЕ

Германия

5

7

2010

Томас МЮЛЛЕР

Германия

5

6

Давид ВИЛЬЯ

Испания

5

7

Весли СНАЙДЕР

Нидерланды

5

7

Диего ФОРЛАН

Уругвай

5

7

2014

Хамес РОДРИГЕС

Колумбия

6

5

2018

Харри КЕЙН

Англия

6

6

2022

Килиан МБАППЕ

Франция

8

7
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Источник Sport.ua
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