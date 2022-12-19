Второй раз в истории лучшим бомбардиром мундиаля стал игрок сборной Франции

Звание лучшего голеадора ЧМ-2022 досталось Килиану Мбаппе, забившему 8 мячей в 7 матчах. Он после 64-летнего перерыва стал вторым французом после Жюста Фонтена, выигравшим бомбардирскую гонку. Надо также отметить, что впервые с 2002 года бомбардир №1 поразил ворота соперников более 6 раз.

К слову, этот неприступный последние 20 лет рубеж покорил и аргентинец Лионель Месси – 7 голов. При этом он стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, забивавшим на всех стадиях турнира – в группе, в 1/8 финала, в 1/4 финала, полуфинале и финале. А реализуй Лионель пенальти в поединке с Польшей, то стал бы еще и автором рекордной 7-матчевой голевой серии.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры финальных турниров ЧМ