Месси побил рекорды Маттеуса и Мальдини

Лионель Месси провел 26-й матч в финальных турнирах чемпионатов мира. Тем самым он стал новым рекордсменом мундиалей, побив рекорд 24-летней давности немца Лотара Маттеуса. По 7 встреч Месси отыграл на ЧМ-2014 и ЧМ-2022, 5 – на ЧМ-2010, 4 – на ЧМ-2018, 3 – на ЧМ-2006.

Между тем 35-летний капитан аргентинцев стал автором и еще одного рекорда мировых первенств. Проведя на поле в общей сложности 2313 минут, Месси на 96 минут превзошел прежнее высшее достижение, с 2002 года принадлежавшее итальянцу Паоло Мальдини. Кроме того, Лионель, отыграв, начиная с ЧМ-2010, во всех 23-х матчах сборной Аргентины, повторил рекордный результат того же Мальдини по числу проведенных игр подряд.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, проведшие наибольшее количество матчей в финальных турнирах ЧМ

Матчи Игрок Сборная ЧМ 26 Лионель МЕССИ Аргентина 2006-2022 25 Лотар МАТТЕУС ФРГ/Германия 1982-1998 24 Мирослав КЛОЗЕ Германия 2002-2014 23 Паоло МАЛЬДИНИ Италия 1990-2002 22 КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Португалия 2006-2022 21 Уве ЗЕЕЛЕР ФРГ 1958-1970 Владислав ЖМУДА Польша 1974-1986 Диего МАРАДОНА Аргентина 1982-1994 20 Гжегож ЛЯТО Польша 1974-1982 КАФУ Бразилия 1994-2006 Филипп ЛАМ Германия 2006-2014 Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР Германия 2006-2014 Хавьер МАСКЕРАНО Аргентина 2006-2018 Юго ЛЬОРИС Франция 2010-2022

Игроки, проведшие наибольшее количество минут в финальных турнирах ЧМ