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Чемпионат мира
19 декабря 2022, 12:54 | Обновлено 19 декабря 2022, 13:02
497
0

Месси побил рекорды Маттеуса и Мальдини

Капитан аргентинцев отыграл 26 матчей на мундиалях, проведя на поле 2313 минут

19 декабря 2022, 12:54 | Обновлено 19 декабря 2022, 13:02
497
0
Месси побил рекорды Маттеуса и Мальдини
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Лионель Месси провел 26-й матч в финальных турнирах чемпионатов мира. Тем самым он стал новым рекордсменом мундиалей, побив рекорд 24-летней давности немца Лотара Маттеуса. По 7 встреч Месси отыграл на ЧМ-2014 и ЧМ-2022, 5 – на ЧМ-2010, 4 – на ЧМ-2018, 3 – на ЧМ-2006.

Между тем 35-летний капитан аргентинцев стал автором и еще одного рекорда мировых первенств. Проведя на поле в общей сложности 2313 минут, Месси на 96 минут превзошел прежнее высшее достижение, с 2002 года принадлежавшее итальянцу Паоло Мальдини. Кроме того, Лионель, отыграв, начиная с ЧМ-2010, во всех 23-х матчах сборной Аргентины, повторил рекордный результат того же Мальдини по числу проведенных игр подряд.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, проведшие наибольшее количество матчей в финальных турнирах ЧМ

Матчи

Игрок

Сборная

ЧМ

26

Лионель МЕССИ

Аргентина

2006-2022

25

Лотар МАТТЕУС

ФРГ/Германия

1982-1998

24

Мирослав КЛОЗЕ

Германия

2002-2014

23

Паоло МАЛЬДИНИ

Италия

1990-2002

22

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

2006-2022

21

Уве ЗЕЕЛЕР

ФРГ

1958-1970

Владислав ЖМУДА

Польша

1974-1986

Диего МАРАДОНА

Аргентина

1982-1994

20

Гжегож ЛЯТО

Польша

1974-1982

КАФУ

Бразилия

1994-2006

Филипп ЛАМ

Германия

2006-2014

Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР

Германия

2006-2014

Хавьер МАСКЕРАНО

Аргентина

2006-2018

Юго ЛЬОРИС

Франция

2010-2022

Игроки, проведшие наибольшее количество минут в финальных турнирах ЧМ

Минуты

Игрок

Сборная

ЧМ

2313'

Лионель МЕССИ

Аргентина

2006-2022

2217'

Паоло МАЛЬДИНИ

Италия

1990-2002

2048'

Лотар МАТТЕУС

ФРГ/Германия

1982-1998

1980'

Уве ЗЕЕЛЕР

ФРГ

1958-1970

1950'

Хавьер МАСКЕРАНО

Аргентина

2006-2018

1936'

Диего МАРАДОНА

Аргентина

1982-1994

1920'

Филипп ЛАМ

Германия

2002-2014

1830'

Юго ЛЬОРИС

Франция

2010-2022

1808'

Владислав ЖМУДА

Польша

1974-1986

1800'

Гжегож ЛЯТО

Польша

1974-1982

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Источник Sport.ua
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