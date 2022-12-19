Месси побил рекорды Маттеуса и Мальдини
Капитан аргентинцев отыграл 26 матчей на мундиалях, проведя на поле 2313 минут
Лионель Месси провел 26-й матч в финальных турнирах чемпионатов мира. Тем самым он стал новым рекордсменом мундиалей, побив рекорд 24-летней давности немца Лотара Маттеуса. По 7 встреч Месси отыграл на ЧМ-2014 и ЧМ-2022, 5 – на ЧМ-2010, 4 – на ЧМ-2018, 3 – на ЧМ-2006.
Между тем 35-летний капитан аргентинцев стал автором и еще одного рекорда мировых первенств. Проведя на поле в общей сложности 2313 минут, Месси на 96 минут превзошел прежнее высшее достижение, с 2002 года принадлежавшее итальянцу Паоло Мальдини. Кроме того, Лионель, отыграв, начиная с ЧМ-2010, во всех 23-х матчах сборной Аргентины, повторил рекордный результат того же Мальдини по числу проведенных игр подряд.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, проведшие наибольшее количество матчей в финальных турнирах ЧМ
|
Матчи
|
Игрок
|
Сборная
|
ЧМ
|
26
|
Лионель МЕССИ
|
Аргентина
|
2006-2022
|
25
|
Лотар МАТТЕУС
|
ФРГ/Германия
|
1982-1998
|
24
|
Мирослав КЛОЗЕ
|
Германия
|
2002-2014
|
23
|
Паоло МАЛЬДИНИ
|
Италия
|
1990-2002
|
22
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
2006-2022
|
21
|
Уве ЗЕЕЛЕР
|
ФРГ
|
1958-1970
|
|
Владислав ЖМУДА
|
Польша
|
1974-1986
|
|
Диего МАРАДОНА
|
Аргентина
|
1982-1994
|
20
|
Гжегож ЛЯТО
|
Польша
|
1974-1982
|
|
КАФУ
|
Бразилия
|
1994-2006
|
|
Филипп ЛАМ
|
Германия
|
2006-2014
|
|
Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР
|
Германия
|
2006-2014
|
|
Хавьер МАСКЕРАНО
|
Аргентина
|
2006-2018
|
|
Юго ЛЬОРИС
|
Франция
|
2010-2022
Игроки, проведшие наибольшее количество минут в финальных турнирах ЧМ
|
Минуты
|
Игрок
|
Сборная
|
ЧМ
|
2313'
|
Лионель МЕССИ
|
Аргентина
|
2006-2022
|
2217'
|
Паоло МАЛЬДИНИ
|
Италия
|
1990-2002
|
2048'
|
Лотар МАТТЕУС
|
ФРГ/Германия
|
1982-1998
|
1980'
|
Уве ЗЕЕЛЕР
|
ФРГ
|
1958-1970
|
1950'
|
Хавьер МАСКЕРАНО
|
Аргентина
|
2006-2018
|
1936'
|
Диего МАРАДОНА
|
Аргентина
|
1982-1994
|
1920'
|
Филипп ЛАМ
|
Германия
|
2002-2014
|
1830'
|
Юго ЛЬОРИС
|
Франция
|
2010-2022
|
1808'
|
Владислав ЖМУДА
|
Польша
|
1974-1986
|
1800'
|
Гжегож ЛЯТО
|
Польша
|
1974-1982
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