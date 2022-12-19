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19 декабря 2022, 13:07 | Обновлено 19 декабря 2022, 13:36
1675
0

Трагическая смерть. Швейцарский футболист умер на отдыхе в возрасте 25 лет

Элия Алессандрини был воспитанником «Янг Бойз»

19 декабря 2022, 13:07 | Обновлено 19 декабря 2022, 13:36
1675
0
Трагическая смерть. Швейцарский футболист умер на отдыхе в возрасте 25 лет
Twitter. Элия Алессандрини

Швейцарский 25-летний футболист Элия Алессандрини умер в возрасте 25-лет.

Игрок ФК «Стад Лозанна Уши» отдыхал в Омане вместе со своей девушкой. Элия погиб во время купания в бассейне.

По неофициальной информации, причина смерти Алессандрини может быть связана с сердечной недостаточностью.

Воспитанник «Янг Бойз» выступал за «Лозанну Уши» с лета этого года. Предыдущим клубом Элии был «Криенс», за который он провел 57 поединков и в котором был капитаном.

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Источник Blick
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