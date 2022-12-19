Другие новости19 декабря 2022, 13:07 | Обновлено 19 декабря 2022, 13:36
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Трагическая смерть. Швейцарский футболист умер на отдыхе в возрасте 25 лет
Элия Алессандрини был воспитанником «Янг Бойз»
19 декабря 2022, 13:07 | Обновлено 19 декабря 2022, 13:36
1675
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Швейцарский 25-летний футболист Элия Алессандрини умер в возрасте 25-лет.
Игрок ФК «Стад Лозанна Уши» отдыхал в Омане вместе со своей девушкой. Элия погиб во время купания в бассейне.
По неофициальной информации, причина смерти Алессандрини может быть связана с сердечной недостаточностью.
Воспитанник «Янг Бойз» выступал за «Лозанну Уши» с лета этого года. Предыдущим клубом Элии был «Криенс», за который он провел 57 поединков и в котором был капитаном.
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