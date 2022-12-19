СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 декабря

В понедельник, 19 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

21:00 Рома – Каса Пиа

1.46 – 4.50 – 6.25

22:00 Уиган – Шеффилд Юнайтед

3.80 – 3.48 – 2.02

22:00 Леганес – Сарагоса

2.30 – 3.08 – 3.36

ТЕННИС

16:00 Ник Кирьос – Феликс Оже-Альяссим

2.31 – 1.62

17:30 Ига Свентек – Каролин Гарсия

1.33 – 3.38

БАСКЕТБОЛ

12:30 Галичина Ивано-Франковск (Ж) – Шяуляй (Ж)

1.02 – 12.50

15:00 Политехника-Галичина – Днепр

3.30 – 1.31

18:00 Киев-Баскет – Будивельник

2.88 – 1.39

ХОККЕЙ

02:00 Бостон Брюинз – Флорида Пантерс

2.05 – 4.54 – 3.26

02:00 Вашингтон Кэпиталз – Детройт Ред Уингз

1.88 – 4.68 – 3.68