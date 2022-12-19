СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 декабря
Важные события во всех видах спорта
В понедельник, 19 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
21:00 Рома – Каса Пиа
22:00 Уиган – Шеффилд Юнайтед
22:00 Леганес – Сарагоса
ТЕННИС
16:00 Ник Кирьос – Феликс Оже-Альяссим
17:30 Ига Свентек – Каролин Гарсия
БАСКЕТБОЛ
12:30 Галичина Ивано-Франковск (Ж) – Шяуляй (Ж)
15:00 Политехника-Галичина – Днепр
18:00 Киев-Баскет – Будивельник
ХОККЕЙ
02:00 Бостон Брюинз – Флорида Пантерс
02:00 Вашингтон Кэпиталз – Детройт Ред Уингз
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