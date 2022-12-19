Генеральный директор Днепра: «Есть долги перед Маркевичем, не отрицаем»
Андрей Стеценко не уточнил, будут ли отдавать
Генеральный директор клуба «Днепр» Андрей Стеценко не отрицает, что у руководства остались долги перед тренером Мироном Маркевичем и футболистами.
«Долги? Так мы это не отрицаем. Долги как были, так они и есть, в том числе и перед Маркевичем. Правильно Мирон Богданович говорит. Где он взял конкретную цифру в 30 игроков, сказать не могу».
«Да это и не принципиально. Главное, что мы от этих долгов не отказываемся», — сказал Стеценко.
ФК «Днепр» из-за финансовых проблем фактически прекратил существование в 2019 году.
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