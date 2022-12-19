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  4. Генеральный директор Днепра: «Есть долги перед Маркевичем, не отрицаем»
Украина. Премьер лига
19 декабря 2022, 21:45 |
546
0

Генеральный директор Днепра: «Есть долги перед Маркевичем, не отрицаем»

Андрей Стеценко не уточнил, будут ли отдавать

19 декабря 2022, 21:45 |
546
0
Генеральный директор Днепра: «Есть долги перед Маркевичем, не отрицаем»
dnipro.ua

Генеральный директор клуба «Днепр» Андрей Стеценко не отрицает, что у руководства остались долги перед тренером Мироном Маркевичем и футболистами.

«Долги? Так мы это не отрицаем. Долги как были, так они и есть, в том числе и перед Маркевичем. Правильно Мирон Богданович говорит. Где он взял конкретную цифру в 30 игроков, сказать не могу».

«Да это и не принципиально. Главное, что мы от этих долгов не отказываемся», — сказал Стеценко.

ФК «Днепр» из-за финансовых проблем фактически прекратил существование в 2019 году.

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Источник FanDay
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