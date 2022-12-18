В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.

До 80-й минуты игры Аргентина уверенно побеждала со счетом 2:0. Но за 97 секунд звездный французский форвард Килиан Мбаппе оформил дубль. Матч перешел в экстратаймы, где вначале забил Месси на 109-й минуте, а затем на 118-й счет сравнял все тот же Мбаппе. Игра перешла в серию послематчевых пенальти.

Аргентинцы оказались точнее, забив все 4 пенальти. В то время как французы смогли поразить ворота Аргентины только дважды.

Как итог – Аргентина выиграла чемпионат мира по футболу 2022 года!

ФОТО. Лучший матч в истории? Как Месси и компания выиграли финал ЧМ-2022