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Чемпионат мира
18 декабря 2022, 17:25 | Обновлено 18 декабря 2022, 17:29
510
0

Льорис побил рекорд Нойера

Французский вратарь проводит 20-й матч на чемпионатах мира

18 декабря 2022, 17:25 | Обновлено 18 декабря 2022, 17:29
510
0
Льорис побил рекорд Нойера
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Льорис

В Лусаиле проходит финальный матч ЧМ-2022 между национальными сборными Аргентины и Франции.

Ворота сборной Франции в этой встрече защищает Уго Льорис. Он вышел в стартовом составе сборной Франции.

Для голкипера «Тоттенхэма» матч стал 20-м на чемпионатах мира. Это новый рекорд Мундиалей, прошлый принадлежал немцу Мануэлю Нойеру.

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Источник Sport.ua
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