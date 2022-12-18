Чемпионат мира18 декабря 2022, 17:25 | Обновлено 18 декабря 2022, 17:29
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Льорис побил рекорд Нойера
Французский вратарь проводит 20-й матч на чемпионатах мира
18 декабря 2022, 17:25 | Обновлено 18 декабря 2022, 17:29
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В Лусаиле проходит финальный матч ЧМ-2022 между национальными сборными Аргентины и Франции.
Ворота сборной Франции в этой встрече защищает Уго Льорис. Он вышел в стартовом составе сборной Франции.
Для голкипера «Тоттенхэма» матч стал 20-м на чемпионатах мира. Это новый рекорд Мундиалей, прошлый принадлежал немцу Мануэлю Нойеру.
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