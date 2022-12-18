Льорис побил рекорд Нойера

В Лусаиле проходит финальный матч ЧМ-2022 между национальными сборными Аргентины и Франции.

Ворота сборной Франции в этой встрече защищает Уго Льорис. Он вышел в стартовом составе сборной Франции.

Для голкипера «Тоттенхэма» матч стал 20-м на чемпионатах мира. Это новый рекорд Мундиалей, прошлый принадлежал немцу Мануэлю Нойеру.