Тренер сборной Хорватии верит, что Модрич сыграет на Евро-2024

Довольно возрастная сборная Хорватии выиграла бронзу на ЧМ-2022, а наставник Златко Далич верит в хорошее будущее команды и то, что ветеран Лука Модрич отыграет еще полтора года.

«Это был последний чемпионат мира для некоторых возрастных игроков, но у нас есть молодое поколение, которые даст хорошее будущее для сборной. Нам не стоит бояться будущего».

«Что касается Луки Модрича, то, думаю, он будет с нами до Евро-2024. Решать, конечно, ему, но я думаю, до Евро он способен играть в сборной», — сказал Далич.

Сам Модрич пока заявил, что точно остается в команде на матчи Лиги наций.