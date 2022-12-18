Тренер сборной Хорватии верит, что Модрич сыграет на Евро-2024
Златко Далич считает, что у команды есть будущее
Довольно возрастная сборная Хорватии выиграла бронзу на ЧМ-2022, а наставник Златко Далич верит в хорошее будущее команды и то, что ветеран Лука Модрич отыграет еще полтора года.
«Это был последний чемпионат мира для некоторых возрастных игроков, но у нас есть молодое поколение, которые даст хорошее будущее для сборной. Нам не стоит бояться будущего».
«Что касается Луки Модрича, то, думаю, он будет с нами до Евро-2024. Решать, конечно, ему, но я думаю, до Евро он способен играть в сборной», — сказал Далич.
Сам Модрич пока заявил, что точно остается в команде на матчи Лиги наций.
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