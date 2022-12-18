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  4. ЛИНЕКЕР: «Если Мбаппе не сделает хет-трик – Золотой мяч возьмет Месси»
Чемпионат мира
18 декабря 2022, 12:59 |
1104
9

ЛИНЕКЕР: «Если Мбаппе не сделает хет-трик – Золотой мяч возьмет Месси»

Легендарный форвард – о главных звездах ЧМ-2022

18 декабря 2022, 12:59 |
1104
9
ЛИНЕКЕР: «Если Мбаппе не сделает хет-трик – Золотой мяч возьмет Месси»
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный английский форвард Гари Линекер оценил противостояние главных звезд нынешнего чемпионата мира – Лионеля Месси и Килиана Мбаппе:

«Если Мбаппе не сделает хет-трик или что-то особенное в финале, то, думаю, Месси получит «Золотой мяч» ЧМ-2022. Что касается «Золотой бутсы», то все ровно – один гол может решить борьбу либо в пользу Месси, либо в пользу Мбаппе.

Думаю, Месси признают лучшим игроком турнира, что бы ни случилось, учитывая стабильность его выступлений. Мбаппе выдал несколько отличных матчей, подарил нам несколько волшебных моментов, но и близко не так много, как Месси, и точно не в четвертьфинале и не в полуфинале.

Мбаппе показал немного магии в моменте со вторым голом в ворота Марокко, а Месси делал невероятные вещи весь турнир».

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Гари Линекер Килиан Мбаппе Лионель Месси ЧМ-2022 по футболу Аргентина - Франция Золотой мяч
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Источник ФИФА
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Комментарии 9
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Александр Чернокур
Чемпионат мира сделан под то чтобы выиграла Аргентина .
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Pavel_i_CO
Ох і фєдька, ох і двєнятін. Ти під Миколая видав прикол всього року
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Pavel_i_CO
Лінекер забув, що золотий м'яч будуть вручати через рік 
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-1
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