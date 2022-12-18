ЛИНЕКЕР: «Если Мбаппе не сделает хет-трик – Золотой мяч возьмет Месси»
Легендарный форвард – о главных звездах ЧМ-2022
Легендарный английский форвард Гари Линекер оценил противостояние главных звезд нынешнего чемпионата мира – Лионеля Месси и Килиана Мбаппе:
«Если Мбаппе не сделает хет-трик или что-то особенное в финале, то, думаю, Месси получит «Золотой мяч» ЧМ-2022. Что касается «Золотой бутсы», то все ровно – один гол может решить борьбу либо в пользу Месси, либо в пользу Мбаппе.
Думаю, Месси признают лучшим игроком турнира, что бы ни случилось, учитывая стабильность его выступлений. Мбаппе выдал несколько отличных матчей, подарил нам несколько волшебных моментов, но и близко не так много, как Месси, и точно не в четвертьфинале и не в полуфинале.
Мбаппе показал немного магии в моменте со вторым голом в ворота Марокко, а Месси делал невероятные вещи весь турнир».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер Франции заявил, что к финалу будут готовы 24 игрока
Рустам Худжамов рассказал о пристрастии некоторых футболистов к алкоголю