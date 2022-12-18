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18 декабря 2022, 12:26 | Обновлено 18 декабря 2022, 12:52
57
0

ВИДЕО. Бюджет Арсенала на трансферы, титул Калининой, ставим на Францию

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

18 декабря 2022, 12:26 | Обновлено 18 декабря 2022, 12:52
57
0
ВИДЕО. Бюджет Арсенала на трансферы, титул Калининой, ставим на Францию

1. В офисе Президента Украины прокомментировали отказ ФИФА
2. Назван бюджет Арсенала на январские трансферы
3. Определились финалисты English Open по снукеру
4. Калинина обыграла Таусон и завоевала трофей на турнире в Лиможе
5. Прогноз на матч Аргентина – Франция

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Источник Sport.ua
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