Другие новости18 декабря 2022, 12:26 | Обновлено 18 декабря 2022, 12:52
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ВИДЕО. Бюджет Арсенала на трансферы, титул Калининой, ставим на Францию
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
18 декабря 2022, 12:26 | Обновлено 18 декабря 2022, 12:52
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1. В офисе Президента Украины прокомментировали отказ ФИФА
2. Назван бюджет Арсенала на январские трансферы
3. Определились финалисты English Open по снукеру
4. Калинина обыграла Таусон и завоевала трофей на турнире в Лиможе
5. Прогноз на матч Аргентина – Франция
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