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Чемпионат мира
18 декабря 2022, 11:31 | Обновлено 18 декабря 2022, 11:35
569
0

ЧМ-2022. Аргентина – Франция. Последний шанс Месси стать чемпионом мира

Мбаппе или Месси

18 декабря 2022, 11:31 | Обновлено 18 декабря 2022, 11:35
569
0
ЧМ-2022. Аргентина – Франция. Последний шанс Месси стать чемпионом мира

Финал. 18 декабря. 17.00. Лусаил. Стадион «Лусаил» Стедиум».
Трансляция: «Общественное» и MEGOGO
LIVE-трансляция: Parimatch Ukraine

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Самый ожидаемый матч этого чемпионата мира. Сборная Франции попытается стать третьей командой в истории и второй за 60 лет, которой удалось защитить титул чемпиона мира. В 1934 и 1938 годах дважды подряд Мундиаль выигрывала Италия, а в 1958 и 1962 годах – Бразилия. А вот сборная Аргентины последний раз торжествовала на чемпионате мира в 1986 году с Диего Марадоной в составе, и мы точно знаем, кто стремится повторить достижение легендарного соотечественника.

Аргентина
Мы говорим Аргентина, а подразумеваем Месси. В 2014-м после самого печального фото в своей карьере (фотографы поймали Лео, когда тот шел в раздевалку мимо кубка мира после проигранного финала Германии), нападающий был близок к тому, чтобы уйти из сборной. К счастью для болельщиков «альбиселесте» он все же остался и побил почти все рекорды на уровне национальной команды, и не только.

Месси сыграл 25 матчей в финальных частях пяти чемпионатов мира и повторил рекорд Маттеуса. В полуфинале против Хорватии он забил свой 11-й гол на ЧМ и превзошел национальный рекорд Батистуты. После первого мяча за карьеру в плей-офф нападающий отмечался на каждой стадии до финала. По системе «гол плюс пас» (11+9) он один из лучших за всю историю турниров вместе с великими Пеле, Роналдо, Гердом Мюллером и Мирославом Клозе. Лионель уже заявил, что воскресный матч станет для него последним на чемпионатах мира. И он счастлив, что это будет финал. До величайшей его мечты и момента равенства с Марадоной остается только один шаг.

Франция
Франция стала первой европейской командой чемпионам мира в XXI веке, все же вышедшей в плей-офф на следующем турнире, и первой после Бразилии, дошедшей до финала в статусе чемпиона мира. Бразильцы сделали это в 1998 году, когда титул у них отобрали как раз французы с Дидье Дешамом в составе. Теперь Дешам-тренер постарается творить историю и сохранить кубок в противостоянии с сильным соперником с ярким лидером.

Франция в Катаре смотрится очень стабильной командой. Они выиграли все нужные матчи на турнире и довольно легко прошли сетку плей-офф. И хотя в атаке Les Blues действуют убедительнее благодаря Мбаппе, Антуану Гризманну и Оливье Жиру, но и в обороне есть положительная динамика. По крайней мере, в полуфинале французы впервые на этом ЧМ оставили свои ворота на замке.

Прогноз от Parimatch Ukraine
По мнению экспертов Parimatch Ukraine Франция и Аргентина имеют равные шансы на завоевание главного футбольного трофея. Победа представителей Европы оценивается котировкой 2.80, а триумф подопечных Скалони идет по тому же курсу. На ничью предлагают поставить за 3.10.

Не стоит ожидать результативной игры, однако шансы на то, что соперники обменяются голами, оценены по курсу 2.03. А самый вероятный счет в основное время – 1:1 идет за 6:20.

Специально для YouTube канала Parimatch Ukraine своим прогнозом на матч Аргентина - Франция поделились известные украинские футбольные болельщики и эксперты. Кого Николай Зырянов, Игорь Циганык и Владимир Кобельков поддерживают в финале, и почему, смотрите в SportHub подкаст.:

Финалы и статистика противостояний
Аргентинцы играли в финалах чемпионатов мира пять раз, дважды побеждали, трижды уступали. Победы датируются 1978 годом, когда в финале домашнего для Аргентины Мундиаля команда в дополнительное время обыграла Нидерланды 3:1, и в 1986-м, когда Марадона и Ко творили чудеса, а в финале одолели ФРГ – 3:2.

Аргентина доходила до финала и на первом в истории чемпионате мира в 1930-м, победителем которого, как все мы знаем, стал Уругвай. Два других поражения в финалах южноамериканцы потерпели от Германии. С одинаковым счетом 0:1 они проиграли на ЧМ-1990 и ЧМ-2014.

Сборная Франции играла в финалах чемпионатов мира трижды – две победы и поражение. Свой первый исторический титул французы завоевали тоже на домашнем ЧМ-1998, через 8 лет в Германии в финале, который навсегда запомнится удалением Зидана за удар главой Метерацци, Франция уступила Италии в серии пенальти. Третий финал Франции – победа 4:2 над Хорватией на предыдущем ЧМ-2018.

На чемпионатах мира Франция и Аргентина играли между собой трижды, что любопытно каждый раз победитель очной встречи доходил как минимум до финала турнира. Так, Аргентина побеждала французов в группе на ЧМ-1930 (1:0) и ЧМ-1978 (2:1), а Франция выбила аргентинцев на стадии 1/8 финала ЧМ-2018 (4:3). Финал в Катаре – четвертое противостояние сборных. И это финал.

Услышать эмоции финала можно будет благодаря инициативе Parimatch Ukraine. Бесплатная аудио-трансляция всех матчей ЧМ-2022 только на сайте Parimatch!

Так что готовимся к великой битве, выбирай Месси или Мбаппе и заряжай на чемпионат мира 2022 вместе с Parimatch Ukraine!

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Аргентина - Франция
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Источник Sport.ua
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