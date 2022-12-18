Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 декабря
Чемпионат мира
18 декабря 2022, 06:15 | Обновлено 18 декабря 2022, 06:32
30
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 декабря

Важные события во всех видах спорта

18 декабря 2022, 06:15 | Обновлено 18 декабря 2022, 06:32
30
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 декабря
Twitter. Лионель Месси и Килиан Мбаппе

В воскресенье, 18 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

17:00 Аргентина – Франция

2.86 – 3.14 – 2.88

20:00 Леванте – Эйбар

2.04 – 3.24 – 3.86

22:00 Малага – Алавес

3.04 – 3.04 – 2.50

ТЕННИС

09:30 Анастасия Соболева – Амарисса Киара Тот

1.86 – 1.85

13:00 Стефанос Циципас – Андрей Рублев

1.65 – 2.26

БАСКЕТБОЛ

12:00 Политехника-Галичина – БИПА

2.94 – 1.38

15:00 Старый Луцк – Будивельник

11.50 – 1.02

18:00 Киев-Баскет – Днепр

1.88 – 1.86

ВОЛЕЙБОЛ

21:30 Барком – Гданьск

3.60 – 1.26

СНУКЕР

15:00 Марк Селби – Лука Бресель

1.55 – 2.43

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 декабря
прогнозы букмекеров главные матчи дня Ставка от Фанспорт FanSport
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шевченко рассказал, что мог стать жертвой атаки беспилотника в Киеве
Война | 17 декабря 2022, 09:59 21
Шевченко рассказал, что мог стать жертвой атаки беспилотника в Киеве
Шевченко рассказал, что мог стать жертвой атаки беспилотника в Киеве

Экс-тренер сборной Украины находился недалеко от взрыва

АЛИЕВ: «Вы, твари, должны стоять и слушать, когда герой Украины выступает»
Война | 17 декабря 2022, 06:45 23
АЛИЕВ: «Вы, твари, должны стоять и слушать, когда герой Украины выступает»
АЛИЕВ: «Вы, твари, должны стоять и слушать, когда герой Украины выступает»

В Верховной Раде выступал Сергей Шаптала, начальник Генштаба ВСУ

Бензема отказался лететь с Макроном на финальный матч ЧМ-2022
Футбол | 17.12.2022, 20:49
Бензема отказался лететь с Макроном на финальный матч ЧМ-2022
Бензема отказался лететь с Макроном на финальный матч ЧМ-2022
Произвол Инфантино не останется в стороне. Ла Лига готовит иск к ФИФА
Футбол | 18.12.2022, 03:30
Произвол Инфантино не останется в стороне. Ла Лига готовит иск к ФИФА
Произвол Инфантино не останется в стороне. Ла Лига готовит иск к ФИФА
Он просто топ. Назван лучший игрок матча ЧМ-2022 Хорватия — Марокко
Футбол | 17.12.2022, 20:33
Он просто топ. Назван лучший игрок матча ЧМ-2022 Хорватия — Марокко
Он просто топ. Назван лучший игрок матча ЧМ-2022 Хорватия — Марокко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Четырежды судимый образец тонкого вкуса. Гордон снова наехал на Поворознюка
Четырежды судимый образец тонкого вкуса. Гордон снова наехал на Поворознюка
16.12.2022, 18:50 5
Футбол
Зеленский хотел выступить перед финалом ЧМ-2022. ФИФА отказала
Зеленский хотел выступить перед финалом ЧМ-2022. ФИФА отказала
16.12.2022, 14:17 17
Футбол
Все решено. Дешам ответил на вопрос про участие Бензема в финале ЧМ-2022
Все решено. Дешам ответил на вопрос про участие Бензема в финале ЧМ-2022
17.12.2022, 13:50
Футбол
Стало известно, с кем планирует подраться Усик, если бой с Фьюри сорвется
Стало известно, с кем планирует подраться Усик, если бой с Фьюри сорвется
17.12.2022, 08:29 2
Бокс
Как же без него? Суперкомпьютер спрогнозировал результат финала ЧМ-2022
Как же без него? Суперкомпьютер спрогнозировал результат финала ЧМ-2022
16.12.2022, 18:40 4
Футбол
ЗОЗУЛЯ – о запрете ФИФА на выступление Зеленского: «УАФ, вы отреагируете?»
ЗОЗУЛЯ – о запрете ФИФА на выступление Зеленского: «УАФ, вы отреагируете?»
16.12.2022, 19:33 14
Футбол
Бадди МАКГИРТ: «Есть несколько бойцов, которые могут победить Фьюри»
Бадди МАКГИРТ: «Есть несколько бойцов, которые могут победить Фьюри»
17.12.2022, 13:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности