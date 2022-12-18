СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 декабря
Важные события во всех видах спорта
В воскресенье, 18 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
17:00 Аргентина – Франция
20:00 Леванте – Эйбар
22:00 Малага – Алавес
ТЕННИС
09:30 Анастасия Соболева – Амарисса Киара Тот
13:00 Стефанос Циципас – Андрей Рублев
БАСКЕТБОЛ
12:00 Политехника-Галичина – БИПА
15:00 Старый Луцк – Будивельник
18:00 Киев-Баскет – Днепр
ВОЛЕЙБОЛ
21:30 Барком – Гданьск
СНУКЕР
15:00 Марк Селби – Лука Бресель
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