СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 декабря

В воскресенье, 18 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ



17:00 Аргентина – Франция

2.86 – 3.14 – 2.88

20:00 Леванте – Эйбар

2.04 – 3.24 – 3.86

22:00 Малага – Алавес

3.04 – 3.04 – 2.50

ТЕННИС

09:30 Анастасия Соболева – Амарисса Киара Тот

1.86 – 1.85

13:00 Стефанос Циципас – Андрей Рублев

1.65 – 2.26

БАСКЕТБОЛ

12:00 Политехника-Галичина – БИПА

2.94 – 1.38

15:00 Старый Луцк – Будивельник

11.50 – 1.02

18:00 Киев-Баскет – Днепр

1.88 – 1.86

ВОЛЕЙБОЛ

21:30 Барком – Гданьск

3.60 – 1.26

СНУКЕР

15:00 Марк Селби – Лука Бресель

1.55 – 2.43