WTA18 декабря 2022, 05:45 |
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ФОТО. Ангелина КАЛИНИНА: «Спасибо моей команде! Отдельное спасибо Франции»
Украинская теннисистка поделилась фотографиями с турнира в Лиможе
18 декабря 2022, 05:45 |
48
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина в своем Instagram поделилась фотографиями с турнира серии WTA 125 в Лиможе, где она выиграла трофей в одиночном разряде:
«Отдельное спасибо Франции за поддержку. Спасибо моей команде за поддержку, двигаемся дальше!», – подписала фото Ангелина.
Отметим, что в финале турнира Калинина обыграла датчанку Клару Таусон.
К слову, этот трофей стал для украинки первый в карьере на уровне WTA.
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