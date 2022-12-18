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  4. ФОТО. Ангелина КАЛИНИНА: «Спасибо моей команде! Отдельное спасибо Франции»
WTA
18 декабря 2022, 05:45 |
48
0

ФОТО. Ангелина КАЛИНИНА: «Спасибо моей команде! Отдельное спасибо Франции»

Украинская теннисистка поделилась фотографиями с турнира в Лиможе

18 декабря 2022, 05:45 |
48
0
ФОТО. Ангелина КАЛИНИНА: «Спасибо моей команде! Отдельное спасибо Франции»
WTA. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина в своем Instagram поделилась фотографиями с турнира серии WTA 125 в Лиможе, где она выиграла трофей в одиночном разряде:

«Отдельное спасибо Франции за поддержку. Спасибо моей команде за поддержку, двигаемся дальше!», – подписала фото Ангелина.

Отметим, что в финале турнира Калинина обыграла датчанку Клару Таусон.

К слову, этот трофей стал для украинки первый в карьере на уровне WTA.

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Ангелина Калинина Клара Таусон фото WTA Лимож
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Источник Sport.ua
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