ФОТО. Ангелина КАЛИНИНА: «Спасибо моей команде! Отдельное спасибо Франции»

Украинская теннисистка Ангелина Калинина в своем Instagram поделилась фотографиями с турнира серии WTA 125 в Лиможе, где она выиграла трофей в одиночном разряде:

«Отдельное спасибо Франции за поддержку. Спасибо моей команде за поддержку, двигаемся дальше!», – подписала фото Ангелина.

Отметим, что в финале турнира Калинина обыграла датчанку Клару Таусон.

К слову, этот трофей стал для украинки первый в карьере на уровне WTA.