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Украина. Премьер лига
18 декабря 2022, 00:29 | Обновлено 18 декабря 2022, 01:01
333
0

Долг закрыт. Хачериди получил компенсацию от брестского Динамо

Спортивный арбитражный суд ранее установил сумму компенсации – $600 тысяч

18 декабря 2022, 00:29 | Обновлено 18 декабря 2022, 01:01
333
0
Долг закрыт. Хачериди получил компенсацию от брестского Динамо
ФК Динамо Брест. Евгений Хачериди

Экс-защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди получил полную компенсацию от белорусского клуба за расторжение контракта.

Ранее клуб и футболист вели спор в арбитраже относительно суммы компенсации. Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение, что клуб должен компенсировать Евгению сумму в размере 600 тысяч долларов, хотя Хачериди настаивал на $1 млн.

Через 5 месяцев после решения суда «Динамо» полностью рассчиталось с Хачериди. По словам губернатора Брестской области, это сделал брестский бизнесмен Александр Зайцев, который ранее имел отношение к клубу.

Хачериди играл «Динамо» Брест с января 2020 года до начала 2021 года. Он провел в футболке белорусской команды 21 поединок, без забитых мячей.

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