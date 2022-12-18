Долг закрыт. Хачериди получил компенсацию от брестского Динамо

Экс-защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди получил полную компенсацию от белорусского клуба за расторжение контракта.

Ранее клуб и футболист вели спор в арбитраже относительно суммы компенсации. Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение, что клуб должен компенсировать Евгению сумму в размере 600 тысяч долларов, хотя Хачериди настаивал на $1 млн.

Через 5 месяцев после решения суда «Динамо» полностью рассчиталось с Хачериди. По словам губернатора Брестской области, это сделал брестский бизнесмен Александр Зайцев, который ранее имел отношение к клубу.

Хачериди играл «Динамо» Брест с января 2020 года до начала 2021 года. Он провел в футболке белорусской команды 21 поединок, без забитых мячей.