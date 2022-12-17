Сколько ждать первого гола в финале?

Ответ на вопрос, стоящий в заголовке, таков: как правило, не более 45 минут. 13 раз счет в решающих матчах открывался именно в первом тайме (причем наиболее часто – в стартовые 15 минут), в четырех случаях – во втором, в двух – в овертайме. Исключением из всех правил стал чемпионат мира-1994, когда болельщики голов так и не дождались: ни в основное время игры, ни в дополнительное.

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Стоит отметить, что преимущество команд, которые повели в счете, вопреки среднестатистическим стандартам было не столь уж значительным – 11 побед при 7 поражениях. Дважды, пропустив первыми, выиграли бразильцы и немцы, по разу – англичане, итальянцы и французы.

Самые ранние первые голы в финалах ЧМ

Минута Игрок Сборная Соперник Счет ЧМ 2' Йохан НЕСКЕНС Нидерланды ФРГ 1:2 1974 4' Нильс ЛИДХОЛЬМ Швеция Бразилия 2:5 1958 6' Джино КОЛАУССИ Италия Венгрия 4:2 1938 6' Ференц ПУШКАШ Венгрия ФРГ 2:3 1954 7' Зинедин ЗИДАН Франция Италия 1:1 2006 12' Пабло ДОРАДО Уругвай Аргентина 4:2 1930 12' Хельмут ХАЛЛЕР ФРГ Англия 2:4 1966 15' Йозеф МАСОПУСТ Чехословакия Бразилия 1:3 1962 18' ПЕЛЕ Бразилия Италия 4:1 1970 18' Марио МАНДЖУКИЧ* Хорватия Франция 2:4 2018 23' Хосе БРАУН Аргентина ФРГ 3:2 1986 27' Зинедин ЗИДАН Франция Бразилия 3:0 1998 38' Марио КЕМПЕС Аргентина Нидерланды 3:1 1978

* автогол.

Самые поздние первые голы в финалах ЧМ

Минута Игрок Сборная Соперник Счет ЧМ 116' Андрес ИНЬЕСТА Испания Нидерланды 1:0 2010 113' Марио ГЕТЦЕ Германия Аргентина 1:0 2014 85' Андреас БРЕМЕ ФРГ Аргентина 1:0 1990 71' Антонин ПУЧ Чехословакия Италия 1:2 1934 67' РОНАЛДО Бразилия Германия 2:0 2002 57' Паоло РОССИ Италия ФРГ 3:1 1982

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ