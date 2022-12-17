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Чемпионат мира
17 декабря 2022, 19:35 | Обновлено 17 декабря 2022, 19:36
277
0

Сколько ждать первого гола в финале?

В большинстве случаев счет в решающих матчах открывался в первом тайме

17 декабря 2022, 19:35 | Обновлено 17 декабря 2022, 19:36
277
0
Сколько ждать первого гола в финале?
Getty Images/Global Images Ukraine. Голкипер сборной Франции Уго Льорис

Ответ на вопрос, стоящий в заголовке, таков: как правило, не более 45 минут. 13 раз счет в решающих матчах открывался именно в первом тайме (причем наиболее часто – в стартовые 15 минут), в четырех случаях – во втором, в двух – в овертайме. Исключением из всех правил стал чемпионат мира-1994, когда болельщики голов так и не дождались: ни в основное время игры, ни в дополнительное.

Стоит отметить, что преимущество команд, которые повели в счете, вопреки среднестатистическим стандартам было не столь уж значительным – 11 побед при 7 поражениях. Дважды, пропустив первыми, выиграли бразильцы и немцы, по разу – англичане, итальянцы и французы.

Самые ранние первые голы в финалах ЧМ

Минута

Игрок

Сборная

Соперник

Счет

ЧМ

2'

Йохан НЕСКЕНС

Нидерланды

ФРГ

1:2

1974

4'

Нильс ЛИДХОЛЬМ

Швеция

Бразилия

2:5

1958

6'

Джино КОЛАУССИ

Италия

Венгрия

4:2

1938

6'

Ференц ПУШКАШ

Венгрия

ФРГ

2:3

1954

7'

Зинедин ЗИДАН

Франция

Италия

1:1

2006

12'

Пабло ДОРАДО

Уругвай

Аргентина

4:2

1930

12'

Хельмут ХАЛЛЕР

ФРГ

Англия

2:4

1966

15'

Йозеф МАСОПУСТ

Чехословакия

Бразилия

1:3

1962

18'

ПЕЛЕ

Бразилия

Италия

4:1

1970

18'

Марио МАНДЖУКИЧ*

Хорватия

Франция

2:4

2018

23'

Хосе БРАУН

Аргентина

ФРГ

3:2

1986

27'

Зинедин ЗИДАН

Франция

Бразилия

3:0

1998

38'

Марио КЕМПЕС

Аргентина

Нидерланды

3:1

1978

* автогол.

Самые поздние первые голы в финалах ЧМ

Минута

Игрок

Сборная

Соперник

Счет

ЧМ

116'

Андрес ИНЬЕСТА

Испания

Нидерланды

1:0

2010

113'

Марио ГЕТЦЕ

Германия

Аргентина

1:0

2014

85'

Андреас БРЕМЕ

ФРГ

Аргентина

1:0

1990

71'

Антонин ПУЧ

Чехословакия

Италия

1:2

1934

67'

РОНАЛДО

Бразилия

Германия

2:0

2002

57'

Паоло РОССИ

Италия

ФРГ

3:1

1982

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник Sport.ua
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