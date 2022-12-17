Сколько ждать первого гола в финале?
В большинстве случаев счет в решающих матчах открывался в первом тайме
Ответ на вопрос, стоящий в заголовке, таков: как правило, не более 45 минут. 13 раз счет в решающих матчах открывался именно в первом тайме (причем наиболее часто – в стартовые 15 минут), в четырех случаях – во втором, в двух – в овертайме. Исключением из всех правил стал чемпионат мира-1994, когда болельщики голов так и не дождались: ни в основное время игры, ни в дополнительное.
- Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua
Стоит отметить, что преимущество команд, которые повели в счете, вопреки среднестатистическим стандартам было не столь уж значительным – 11 побед при 7 поражениях. Дважды, пропустив первыми, выиграли бразильцы и немцы, по разу – англичане, итальянцы и французы.
Самые ранние первые голы в финалах ЧМ
|
Минута
|
Игрок
|
Сборная
|
Соперник
|
Счет
|
ЧМ
|
2'
|
Йохан НЕСКЕНС
|
Нидерланды
|
ФРГ
|
1:2
|
1974
|
4'
|
Нильс ЛИДХОЛЬМ
|
Швеция
|
Бразилия
|
2:5
|
1958
|
6'
|
Джино КОЛАУССИ
|
Италия
|
Венгрия
|
4:2
|
1938
|
6'
|
Ференц ПУШКАШ
|
Венгрия
|
ФРГ
|
2:3
|
1954
|
7'
|
Зинедин ЗИДАН
|
Франция
|
Италия
|
1:1
|
2006
|
12'
|
Пабло ДОРАДО
|
Уругвай
|
Аргентина
|
4:2
|
1930
|
12'
|
Хельмут ХАЛЛЕР
|
ФРГ
|
Англия
|
2:4
|
1966
|
15'
|
Йозеф МАСОПУСТ
|
Чехословакия
|
Бразилия
|
1:3
|
1962
|
18'
|
ПЕЛЕ
|
Бразилия
|
Италия
|
4:1
|
1970
|
18'
|
Марио МАНДЖУКИЧ*
|
Хорватия
|
Франция
|
2:4
|
2018
|
23'
|
Хосе БРАУН
|
Аргентина
|
ФРГ
|
3:2
|
1986
|
27'
|
Зинедин ЗИДАН
|
Франция
|
Бразилия
|
3:0
|
1998
|
38'
|
Марио КЕМПЕС
|
Аргентина
|
Нидерланды
|
3:1
|
1978
* автогол.
Самые поздние первые голы в финалах ЧМ
|
Минута
|
Игрок
|
Сборная
|
Соперник
|
Счет
|
ЧМ
|
116'
|
Андрес ИНЬЕСТА
|
Испания
|
Нидерланды
|
1:0
|
2010
|
113'
|
Марио ГЕТЦЕ
|
Германия
|
Аргентина
|
1:0
|
2014
|
85'
|
Андреас БРЕМЕ
|
ФРГ
|
Аргентина
|
1:0
|
1990
|
71'
|
Антонин ПУЧ
|
Чехословакия
|
Италия
|
1:2
|
1934
|
67'
|
РОНАЛДО
|
Бразилия
|
Германия
|
2:0
|
2002
|
57'
|
Паоло РОССИ
|
Италия
|
ФРГ
|
3:1
|
1982
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Моника Домино обратилась к звездному аргентинцу перед финалом ЧМ-2022
Известный боксер встретился с украинскими защитниками