Другие новости17 декабря 2022, 12:43 | Обновлено 17 декабря 2022, 13:20
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ВИДЕО. Сантуш уволен, МанСити получил бонус, ставим на Хорватию
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
17 декабря 2022, 12:43 | Обновлено 17 декабря 2022, 13:20
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1. Днепр-1 могут дисквалифицировать по еврокубкам
2. Фернанду Сантуш уволен из сборной Португалии
3. Клубный чемпионат мира пройдет в Марокко
4. Реал подписал бразильского вундеркинда Эндрика
5. Манчестер Сити получит наибольшую выплату от ФИФА
6. Прогноз на матч Хорватия – Марокко
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