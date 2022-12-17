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17 декабря 2022, 12:43 | Обновлено 17 декабря 2022, 13:20
199
0

ВИДЕО. Сантуш уволен, МанСити получил бонус, ставим на Хорватию

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

17 декабря 2022, 12:43 | Обновлено 17 декабря 2022, 13:20
199
0
ВИДЕО. Сантуш уволен, МанСити получил бонус, ставим на Хорватию

1. Днепр-1 могут дисквалифицировать по еврокубкам
2. Фернанду Сантуш уволен из сборной Португалии
3. Клубный чемпионат мира пройдет в Марокко
4. Реал подписал бразильского вундеркинда Эндрика
5. Манчестер Сити получит наибольшую выплату от ФИФА
6. Прогноз на матч Хорватия – Марокко

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Источник Sport.ua
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