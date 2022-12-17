СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 декабря
Важные события во всех видах спорта
В субботу, 17 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
15:00 Манчестер Сити – Жирона
17:00 Хорватия – Марокко
19:00 Бетис – Интер
20:00 Арсенал – Ювентус
21:00 Наполи – Вильярреал
ТЕННИС
17:00 Карлос Алькарас – Андрей Рублев
18:15 Оксана Калашникова / Марта Костюк – Алисия Барнетт / Оливия Николлс
20:15 Ангелина Калинина – Клара Таусон
1.80 –1.96
БАСКЕТБОЛ
17:00 Огре – Прометей
ВОЛЕЙБОЛ
20:00 Прометей (Ж) – Фридек-Мистек (Ж)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент Украины считает, что настоящий мужчина для такого дела не посылает посредников
В полуфинал прошел «Аль-Айн» благодаря правилу выездного гола