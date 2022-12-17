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Чемпионат мира
17 декабря 2022, 11:45 | Обновлено 17 декабря 2022, 11:55
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 декабря

Важные события во всех видах спорта

17 декабря 2022, 11:45 | Обновлено 17 декабря 2022, 11:55
74
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 декабря
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В субботу, 17 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

15:00 Манчестер Сити – Жирона

1.40 – 5.40 – 6.60

17:00 Хорватия – Марокко

2.33 – 3.58 – 3.24

19:00 Бетис – Интер

2.55 – 3.60 – 2.50

20:00 Арсенал – Ювентус

1.43 – 4.90 – 6.15

21:00 Наполи – Вильярреал

1.81 – 3.86 – 3.92

ТЕННИС

17:00 Карлос Алькарас – Андрей Рублев

2.14 – 1.72

18:15 Оксана Калашникова / Марта Костюк – Алисия Барнетт / Оливия Николлс

1.84 – 1.89

20:15 Ангелина Калинина – Клара Таусон

1.80 –1.96

БАСКЕТБОЛ

17:00 Огре – Прометей

9.30 – 1.02

ВОЛЕЙБОЛ

20:00 Прометей (Ж) – Фридек-Мистек (Ж)

1.01 – 9.70

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Источник Sport.ua
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