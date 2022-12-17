Андрей ШЕВЧЕНКО: «Если сдадимся – для Украины это конец»
Экс-тренер сборной Украины считает, что это последнее, что нужно делать
Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о духе украинцев, который не могут сломить рашисты.
«Настроение у украинцев невероятно, даже в такой сложной ситуации. Люди объединяются. У Украины есть сила и несгибаемый дух. У нас нет другого выбора.
Последний выбор для нас – просто сдаться. Тогда это конец для Украины. У нас очень четкая цель – мы боремся за свою землю, за наше будущее. У нас действительно единый народ.
Пока я был в Украине, прошел звонок в Zoom с послом США. Александр Усик тоже был там, мы обсуждали, как в нынешней ситуации мы можем помочь украинскому народу.
Мы начинаем новый проект, чтобы собрать средства для людей, нуждающихся в генераторах. Важнейшая критическая инфраструктура: больницы, полевые госпитали, места, где проводят операции детям и солдатам. Это нужно для того, чтобы дать им всем шанс спасать жизнь людей», – сказал Шевченко.
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В принципі цілком зрозуміло, що олігархи з України та олігархи з росії воювати одне з одним не планують.
А хто як не Шевченко товаришує одночасно з олігархам як з України так із росії. Тому Андрію Миколайович, ви якось глибше копайте тему. Бо прості люди в Бахмуті, Попасній, Нікополі чи Марганці не володіють владою в Україні, а от вбивають саме їх, простих селян, звичайних, простих людей.