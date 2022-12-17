Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Если сдадимся – для Украины это конец»
Украина. Премьер лига
17 декабря 2022, 11:48 | Обновлено 17 декабря 2022, 11:49
592
3

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Если сдадимся – для Украины это конец»

Экс-тренер сборной Украины считает, что это последнее, что нужно делать

17 декабря 2022, 11:48 | Обновлено 17 декабря 2022, 11:49
592
3
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Если сдадимся – для Украины это конец»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о духе украинцев, который не могут сломить рашисты.

«Настроение у украинцев невероятно, даже в такой сложной ситуации. Люди объединяются. У Украины есть сила и несгибаемый дух. У нас нет другого выбора.

Последний выбор для нас – просто сдаться. Тогда это конец для Украины. У нас очень четкая цель – мы боремся за свою землю, за наше будущее. У нас действительно единый народ.



Пока я был в Украине, прошел звонок в Zoom с послом США. Александр Усик тоже был там, мы обсуждали, как в нынешней ситуации мы можем помочь украинскому народу.

Мы начинаем новый проект, чтобы собрать средства для людей, нуждающихся в генераторах. Важнейшая критическая инфраструктура: больницы, полевые госпитали, места, где проводят операции детям и солдатам. Это нужно для того, чтобы дать им всем шанс спасать жизнь людей», – сказал Шевченко.

По теме:
Хоть завтра. Зеленский заявил о готовности выйти на ринг с путиным
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 420 оккупантов и 61 крылатую ракету
Шевченко рассказал, что мог стать жертвой атаки беспилотника в Киеве
Андрей Шевченко российско-украинская война
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sky Sports
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей РЕБРОВ: «На себе почувствовал, что такое ракетные обстрелы Киева»
Футбол | 17 декабря 2022, 09:15 1
Сергей РЕБРОВ: «На себе почувствовал, что такое ракетные обстрелы Киева»
Сергей РЕБРОВ: «На себе почувствовал, что такое ракетные обстрелы Киева»

Известный тренер недавно прилетал в Украину

Новый кандидат. Мудрика хочет еще один клуб из Лондона
Футбол | 16 декабря 2022, 13:16 5
Новый кандидат. Мудрика хочет еще один клуб из Лондона
Новый кандидат. Мудрика хочет еще один клуб из Лондона

Спрос на украинца растет

Три топ-клуба Серии А заинтересованы в трансфере вингера Шахтера
Футбол | 17.12.2022, 11:43
Три топ-клуба Серии А заинтересованы в трансфере вингера Шахтера
Три топ-клуба Серии А заинтересованы в трансфере вингера Шахтера
Роналду предсказали печальное европейское будущее
Футбол | 16.12.2022, 12:37
Роналду предсказали печальное европейское будущее
Роналду предсказали печальное европейское будущее
Как же без него? Суперкомпьютер спрогнозировал результат финала ЧМ-2022
Футбол | 16.12.2022, 18:40
Как же без него? Суперкомпьютер спрогнозировал результат финала ЧМ-2022
Как же без него? Суперкомпьютер спрогнозировал результат финала ЧМ-2022
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Чернокур
Боже неужели мы без Шевы этого не знаем .Будь чаще в Украине и тогда не будешь нам этого говорить 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Rolan Stkomarovskiy
Шевченко може поїхати у Відень та Ніццу - там багато біженців з України (колишні регіонали, чиновники, великі корупціонери). І поговорити про те як протистояти путіну і ко.
В принципі цілком зрозуміло, що олігархи з України та олігархи з росії воювати одне з одним не планують. 
А хто як не Шевченко товаришує одночасно з олігархам як з України так із росії. Тому Андрію Миколайович, ви якось глибше копайте тему. Бо прості люди в Бахмуті, Попасній, Нікополі чи Марганці не володіють владою в Україні, а от вбивають саме їх, простих селян, звичайних, простих людей.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-тренер Динамо и сборной Украины заявил, что готов к предложениям из рф
Экс-тренер Динамо и сборной Украины заявил, что готов к предложениям из рф
16.12.2022, 16:25 14
Футбол
Валерий ЗАЛУЖНЫЙ: «Не сомневаюсь, что россия снова пойдет на Киев»
Валерий ЗАЛУЖНЫЙ: «Не сомневаюсь, что россия снова пойдет на Киев»
15.12.2022, 15:11 6
Война
На 41-м году жизни умер экс-игрок сборной Украины
На 41-м году жизни умер экс-игрок сборной Украины
15.12.2022, 10:58
Баскетбол
Топ-8 футболистов, которые заработали больше всех в 2022 году
Топ-8 футболистов, которые заработали больше всех в 2022 году
16.12.2022, 11:15 4
Футбол
Борис Беккер вышел из тюрьмы по программе досрочного освобождения
Борис Беккер вышел из тюрьмы по программе досрочного освобождения
15.12.2022, 16:46
Теннис
Контакта с мячом не было. Марокканец установил уникальный антирекорд ЧМ
Контакта с мячом не было. Марокканец установил уникальный антирекорд ЧМ
15.12.2022, 11:57 2
Футбол
Зеленский хотел выступить перед финалом ЧМ-2022. ФИФА отказала
Зеленский хотел выступить перед финалом ЧМ-2022. ФИФА отказала
16.12.2022, 14:17 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности