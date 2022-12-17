Бразильский гранд рассматривает возможность подписания экс-лидера Шахтера

34-летний экс-лидер донецкого «Шахтера» Тайсон в ближайшее время может сменить команду.

С апреля минувшего года вингер выступает в Бразилии за «Интернасьонал», где не имеет статуса ключевого игрока первой команды, и по этой причине вскоре может согласовать с руководством вопрос о досрочном расторжении сотрудничества.

Заинтересованность в услугах ветерана проявляет «Коринтианс», в котором приоритет отдается ставке на молодежь, но руководство хочет видеть в команде и несколько опытных футболистов.

Пока конкретных переговоров с Тайсоном «Коринтианс» не ведет, а лишь оценивает целесообразность такой сделки.

Интересно также, что помимо Тайсона «на карандаше» у «Коринтианса» сейчас также находится другой опытный экс-лидер «Шахтера» Алекс Тейшейра.