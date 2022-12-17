Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бразильский гранд рассматривает возможность подписания экс-лидера Шахтера
Бразилия
17 декабря 2022, 11:15 |
678
0

Бразильский гранд рассматривает возможность подписания экс-лидера Шахтера

Тайсон не сумел стать важной фигурой для «Интернасьонала»

17 декабря 2022, 11:15 |
678
0
Бразильский гранд рассматривает возможность подписания экс-лидера Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний экс-лидер донецкого «Шахтера» Тайсон в ближайшее время может сменить команду.

С апреля минувшего года вингер выступает в Бразилии за «Интернасьонал», где не имеет статуса ключевого игрока первой команды, и по этой причине вскоре может согласовать с руководством вопрос о досрочном расторжении сотрудничества.

Заинтересованность в услугах ветерана проявляет «Коринтианс», в котором приоритет отдается ставке на молодежь, но руководство хочет видеть в команде и несколько опытных футболистов.

Пока конкретных переговоров с Тайсоном «Коринтианс» не ведет, а лишь оценивает целесообразность такой сделки.

Интересно также, что помимо Тайсона «на карандаше» у «Коринтианса» сейчас также находится другой опытный экс-лидер «Шахтера» Алекс Тейшейра.

По теме:
Три топ-клуба Серии А заинтересованы в трансфере вингера Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон расторг контракт с форвардом
Манчестер Сити хочет переманить звезду Арсенала
Тайсон Коринтианс Интернасьонал трансферы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Lance
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЗОЗУЛЯ – о запрете ФИФА на выступление Зеленского: «УАФ, вы отреагируете?»
Футбол | 16 декабря 2022, 19:33 13
ЗОЗУЛЯ – о запрете ФИФА на выступление Зеленского: «УАФ, вы отреагируете?»
ЗОЗУЛЯ – о запрете ФИФА на выступление Зеленского: «УАФ, вы отреагируете?»

Украинский футболист шокирован этим решением

Зеленский хотел выступить перед финалом ЧМ-2022. ФИФА отказала
Футбол | 16 декабря 2022, 14:17 16
Зеленский хотел выступить перед финалом ЧМ-2022. ФИФА отказала
Зеленский хотел выступить перед финалом ЧМ-2022. ФИФА отказала

Послание мира ФИФА не интересует

Товарищеские матчи. Аталанта с Малиновским разгромила Ниццу
Футбол | 17.12.2022, 00:40
Товарищеские матчи. Аталанта с Малиновским разгромила Ниццу
Товарищеские матчи. Аталанта с Малиновским разгромила Ниццу
Хоть завтра. Зеленский заявил о готовности выйти на ринг с путиным
Война | 17.12.2022, 10:55
Хоть завтра. Зеленский заявил о готовности выйти на ринг с путиным
Хоть завтра. Зеленский заявил о готовности выйти на ринг с путиным
Встречайте новый турнир. Клубный чемпионат мира
Футбол | 16.12.2022, 12:58
Встречайте новый турнир. Клубный чемпионат мира
Встречайте новый турнир. Клубный чемпионат мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Почему Михаил Мудрик не стоит 100 миллионов евро
Почему Михаил Мудрик не стоит 100 миллионов евро
15.12.2022, 13:37 43
Футбол
Борис Беккер вышел из тюрьмы по программе досрочного освобождения
Борис Беккер вышел из тюрьмы по программе досрочного освобождения
15.12.2022, 16:46
Теннис
Дидье ДЕШАМ: «Это не та Аргентина, с которой мы играли 4 года назад»
Дидье ДЕШАМ: «Это не та Аргентина, с которой мы играли 4 года назад»
15.12.2022, 08:35
Футбол
А играть за Украину? Сын украинского экс-футболиста попал в сборную Италии
А играть за Украину? Сын украинского экс-футболиста попал в сборную Италии
15.12.2022, 09:50 2
Футбол
АЛИЕВ: «Вы, твари, должны стоять и слушать, когда герой Украины выступает»
АЛИЕВ: «Вы, твари, должны стоять и слушать, когда герой Украины выступает»
17.12.2022, 04:45 17
Война
Валерий ЗАЛУЖНЫЙ: «Не сомневаюсь, что россия снова пойдет на Киев»
Валерий ЗАЛУЖНЫЙ: «Не сомневаюсь, что россия снова пойдет на Киев»
15.12.2022, 15:11 6
Война
И все же прогнулись. ФИФА назвала арбитра матча за 3-е место ЧМ-2022
И все же прогнулись. ФИФА назвала арбитра матча за 3-е место ЧМ-2022
16.12.2022, 09:15 2
Футбол
Обломки иранских дронов упали на базу Динамо
Обломки иранских дронов упали на базу Динамо
16.12.2022, 18:25 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности