Костюк / Калашникова – Барнетт / Николс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 декабря украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде на турнире WTA 125 в Лиможе.



В финале украинка в дуэте с Оксаной Калашниковой из Грузии сразится против британского тандема Алисия Барнетт – Оливия Николс. Время начала матча – 18:15 по Киеву.

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