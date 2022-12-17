Костюк / Калашникова – Барнетт / Николс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию парного финала в Лиможе
17 декабря украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде на турнире WTA 125 в Лиможе.
В финале украинка в дуэте с Оксаной Калашниковой из Грузии сразится против британского тандема Алисия Барнетт – Оливия Николс. Время начала матча – 18:15 по Киеву.
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