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WTA
17 декабря 2022, 10:19 |
173
0

Костюк / Калашникова – Барнетт / Николс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию парного финала в Лиможе

17 декабря 2022, 10:19 |
173
0
Костюк / Калашникова – Барнетт / Николс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

17 декабря украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде на турнире WTA 125 в Лиможе.

В финале украинка в дуэте с Оксаной Калашниковой из Грузии сразится против британского тандема Алисия Барнетт – Оливия Николс. Время начала матча – 18:15 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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