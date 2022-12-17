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Украина
17 декабря 2022, 09:59 | Обновлено 17 декабря 2022, 10:27
843
5

Шевченко рассказал, что мог стать жертвой атаки беспилотника в Киеве

Экс-тренер сборной Украины находил недалеко от взрыва

17 декабря 2022, 09:59 | Обновлено 17 декабря 2022, 10:27
843
5
Шевченко рассказал, что мог стать жертвой атаки беспилотника в Киеве
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что был близок к тому, чтобы стать жертвой мощного удара российского беспилотника в Киеве в конце прошлого месяца.

«Я был очень близко в тот момент. Примерно в 2 км от удара. Удару подвергся один из больших электрогенераторов – мы все знаем, русские пытаются поразить критически важную инфраструктуру. Ощущение от взрыва было очень сильным.



Насколько было страшно? Когда я переезжаю в зону боевых действий, я знаю, что может случиться. Это невероятное чувство, когда ты приезжаешь туда. Люди страдают, но они очень сплочены. Мы знаем, что мы должны делать, мы знаем, как выжить, мы знаем, что мы должны быть вместе.

Когда в некоторых местах возвращается электричество, вы звоните своим друзьям и приглашаете их в дом, принять душ, поделиться едой. Это то, что люди делают, просто помогают друг другу», – сказал Шевченко.

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Андрей Шевченко российско-украинская война
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Источник Sky Sports
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Комментарии 5
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donnerwetter
2 км.  Это как забить пенальти от ворот до ворот с вратарём. 
Я видел и слышал как взорвались сразу 2 ракеты между нашим домом и котельной.  Как раз  посредине, метрах в 500.  Но между нами и взрывами были ещё 3 дома в линию , которые даже  не пострадали от взрывов, видать из-за посадки СЗЗ.   Да котельная как выпускала пар в трубу, так и продолжила....  А тут 2 км.
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+2
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Serhii P.
2 км це близько?
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+1
Александр Чернокур
Как ему не стыдно .Англия США изредка Украина .это понт такой из себя героя корчить ? А как же люди живут здесь постоянно 
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0
luceorius
Перший абзац допису якось не по чоловічому.
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-1
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