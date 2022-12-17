Шевченко рассказал, что мог стать жертвой атаки беспилотника в Киеве

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что был близок к тому, чтобы стать жертвой мощного удара российского беспилотника в Киеве в конце прошлого месяца.



«Я был очень близко в тот момент. Примерно в 2 км от удара. Удару подвергся один из больших электрогенераторов – мы все знаем, русские пытаются поразить критически важную инфраструктуру. Ощущение от взрыва было очень сильным.





Насколько было страшно? Когда я переезжаю в зону боевых действий, я знаю, что может случиться. Это невероятное чувство, когда ты приезжаешь туда. Люди страдают, но они очень сплочены. Мы знаем, что мы должны делать, мы знаем, как выжить, мы знаем, что мы должны быть вместе.



Когда в некоторых местах возвращается электричество, вы звоните своим друзьям и приглашаете их в дом, принять душ, поделиться едой. Это то, что люди делают, просто помогают друг другу», – сказал Шевченко.