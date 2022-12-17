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  4. Сергей РЕБРОВ: «На себе почувствовал, что такое ракетные обстрелы Киева»
Украина. Премьер лига
17 декабря 2022, 09:15 |
1330
1

Сергей РЕБРОВ: «На себе почувствовал, что такое ракетные обстрелы Киева»

Известный тренер недавно прилетал в Украину

17 декабря 2022, 09:15 |
1330
1
Сергей РЕБРОВ: «На себе почувствовал, что такое ракетные обстрелы Киева»
Instagram. Сергей Ребров

Наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров рассказал о приезде в Украину, который совпал с массовыми ракетными обстрелами Киева.

– Недавно вы впервые за долгое время побывали в Украине. Какова была цель вашего визита, что вы ощущали в тот момент, когда прилетели? Знаю, что на той неделе были сильные взрывы, слышали ли вы их и как вообще себя чувствовали в те дни?
– Важно было побывать во время войны, потому что я с украинским народом. Я должен был быть там. Мне важно было увидеть моих родителей, которых не видел больше года. Встречался с нашими бойцами в госпитале. Встречался со многими людьми, которые причастны к защите нашей страны. Рад, что побывал в Украине как раз в то время, когда были ракетные обстрелы Киева. На себе это почувствовал. Конечно, это непросто для всех наших людей, которые все это переживают. Уверен, мы все это переживем и победим эту всю нечисть.



– Какие слова вы сказали военным, когда вошли в госпиталь и увидели их?
– Думаю, для них важно было само внимание к ним. Потому что сейчас действительно они – все, что у нас есть в Украине. Они защищают нашу волю. Мне важнее всего было показать наше доверие к ним, нашу надежду на них. И просто поговорить с ними, очень важно было задать какие-то вопросы. Мне было интересно пообщаться с ними, потому что они были на передовой. Конечно, я спрашивал, откуда они. Мне интересно было. Некоторые рядом имели жен, детей. Это все было очень непросто видеть», – рассказал Ребров.

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Сергей Ребров российско-украинская война
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Источник Анна Реброва
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Комментарии 1
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inspekcha85
"Они защищают нашу волю"...Браво Сергей,сильно сказано.
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