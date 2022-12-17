Сергей РЕБРОВ: «На себе почувствовал, что такое ракетные обстрелы Киева»

Наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров рассказал о приезде в Украину, который совпал с массовыми ракетными обстрелами Киева.



– Недавно вы впервые за долгое время побывали в Украине. Какова была цель вашего визита, что вы ощущали в тот момент, когда прилетели? Знаю, что на той неделе были сильные взрывы, слышали ли вы их и как вообще себя чувствовали в те дни?

– Важно было побывать во время войны, потому что я с украинским народом. Я должен был быть там. Мне важно было увидеть моих родителей, которых не видел больше года. Встречался с нашими бойцами в госпитале. Встречался со многими людьми, которые причастны к защите нашей страны. Рад, что побывал в Украине как раз в то время, когда были ракетные обстрелы Киева. На себе это почувствовал. Конечно, это непросто для всех наших людей, которые все это переживают. Уверен, мы все это переживем и победим эту всю нечисть.





– Какие слова вы сказали военным, когда вошли в госпиталь и увидели их?

– Думаю, для них важно было само внимание к ним. Потому что сейчас действительно они – все, что у нас есть в Украине. Они защищают нашу волю. Мне важнее всего было показать наше доверие к ним, нашу надежду на них. И просто поговорить с ними, очень важно было задать какие-то вопросы. Мне было интересно пообщаться с ними, потому что они были на передовой. Конечно, я спрашивал, откуда они. Мне интересно было. Некоторые рядом имели жен, детей. Это все было очень непросто видеть», – рассказал Ребров.