Ангелина Калинина – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 декабря украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Лиможе.

В финале украинка сразится против Клары Таусон из Дании (№115 WTA). Время начала матча – 20:15 по Киеву.

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Ранее девушки играли дважды, счет равный.

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