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  4. Ангелина Калинина – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
17 декабря 2022, 08:14 |
87
0

Ангелина Калинина – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала в Лиможе

17 декабря 2022, 08:14 |
87
0
Ангелина Калинина – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Ангелина Калинина

17 декабря украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Лиможе.

В финале украинка сразится против Клары Таусон из Дании (№115 WTA). Время начала матча – 20:15 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее девушки играли дважды, счет равный.

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Источник Sport.ua
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