5-й тур женской Лиги чемпионов. Определены 6 из 8 четверьфиналистов
15 и 16 декабря состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов среди женских команд
15 и 16 декабря состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов среди женских команд.
В центральном матче тура французский ПСЖ обыграл испанский Реал (2:1) и выбил мадридский клуб из турнира.
Определены 6 из 8 четвертьфиналистов турнира: Челси (Англия), ПСЖ (Франция), Вольфсбург (Германия), Рома (Италия), Барселона (Испания), Бавария (Германия).
На оставшиеся 2 путевки в 1/4 финала претендуют 3 команды: Арсенал (Англия), Лион (Франция), Ювентус (Италия).
Лиги чемпионов среди женщин
5-й тур, 15 декабря
- Русенгорд (Швеция) – Бавария (Германия) – 0:4
- Ювентус (Италия) – Цюрих (Швейцария) – 5:0
- Арсенал (Англия) – Лион (Франция) – 0:1
- Бенфика (Португалия) – Барселона (Испания) – 2:6
5-й тур, 16 декабря
- Влазния (Албания) – Челси (Англия) – 0:4
- Рома (Италия) – Санкт-Пельтен (Швейцария) – 5:0
- Вольфсбург (Германия) – Славия Прага (Чехия) – 0:0
- ПСЖ (Франция) – Реал Мадрид (Испания) – 2:1
Турнирные таблицы после 5-го тура
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