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Лига чемпионов
17 декабря 2022, 01:40 | Обновлено 17 декабря 2022, 02:45
74
0

5-й тур женской Лиги чемпионов. Определены 6 из 8 четверьфиналистов

15 и 16 декабря состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов среди женских команд

17 декабря 2022, 01:40 | Обновлено 17 декабря 2022, 02:45
74
0
5-й тур женской Лиги чемпионов. Определены 6 из 8 четверьфиналистов
Twitter

15 и 16 декабря состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов среди женских команд.

В центральном матче тура французский ПСЖ обыграл испанский Реал (2:1) и выбил мадридский клуб из турнира.

Определены 6 из 8 четвертьфиналистов турнира: Челси (Англия), ПСЖ (Франция), Вольфсбург (Германия), Рома (Италия), Барселона (Испания), Бавария (Германия).

На оставшиеся 2 путевки в 1/4 финала претендуют 3 команды: Арсенал (Англия), Лион (Франция), Ювентус (Италия).

Лиги чемпионов среди женщин

5-й тур, 15 декабря

  • Русенгорд (Швеция) – Бавария (Германия) – 0:4
  • Ювентус (Италия) – Цюрих (Швейцария) – 5:0
  • Арсенал (Англия) – Лион (Франция) – 0:1
  • Бенфика (Португалия) – Барселона (Испания) – 2:6

5-й тур, 16 декабря

  • Влазния (Албания) – Челси (Англия) – 0:4
  • Рома (Италия) – Санкт-Пельтен (Швейцария) – 5:0
  • Вольфсбург (Германия) – Славия Прага (Чехия) – 0:0
  • ПСЖ (Франция) – Реал Мадрид (Испания) – 2:1

Турнирные таблицы после 5-го тура

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Источник Sport.ua
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