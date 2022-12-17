Почетно. Соперник Шахтера по ЛЕ обыграл лидера чемпионата Нидерландов

Клуб «Ренн» в рамках подготовки к возобновлению сезона во французской Лиге 1 провел товарищеский поединок с нидерландским «Фейеноордом».

Поединок третьей команды таблицы французского чемпионата и лидера чемпионата Нидерландов завершился победой «Ренна» – 2:1. Решающий гол во встрече подопечные Бруну Женезио забили на 80-й минуте с пенальти.

Как известно, «Ренн» является соперником донецкого «Шахтера» по 1/6 финала Лиги Европы. 16 февраля команды должны будут сыграть на поле «горняков», а через неделю провести матч на поле французского клуба.

Товарищеский матч

Ренн – Фейеноорд – 2:1

Голы: Калимуэндо, 6 (1:0). Кокджу, 13 (1:1). Аблин, 80 пенальти (2:1).