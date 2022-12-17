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Франция
17 декабря 2022, 01:35 | Обновлено 17 декабря 2022, 01:38
35
0

Почетно. Соперник Шахтера по ЛЕ обыграл лидера чемпионата Нидерландов

Французский «Ренн» готовится к возобновлению чемпионата Франции

17 декабря 2022, 01:35 | Обновлено 17 декабря 2022, 01:38
35
0
Почетно. Соперник Шахтера по ЛЕ обыграл лидера чемпионата Нидерландов
ФК Фейеноорд

Клуб «Ренн» в рамках подготовки к возобновлению сезона во французской Лиге 1 провел товарищеский поединок с нидерландским «Фейеноордом».

Поединок третьей команды таблицы французского чемпионата и лидера чемпионата Нидерландов завершился победой «Ренна» – 2:1. Решающий гол во встрече подопечные Бруну Женезио забили на 80-й минуте с пенальти.

Как известно, «Ренн» является соперником донецкого «Шахтера» по 1/6 финала Лиги Европы. 16 февраля команды должны будут сыграть на поле «горняков», а через неделю провести матч на поле французского клуба.

Товарищеский матч

Ренн – Фейеноорд – 2:1

Голы: Калимуэндо, 6 (1:0). Кокджу, 13 (1:1). Аблин, 80 пенальти (2:1).

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Ренн Фейеноорд
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Источник Sport.ua
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