Англия17 декабря 2022, 01:14 | Обновлено 17 декабря 2022, 01:17
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Ливерпуль разгромил Милан в рамках товарищеского Dubai Super Cup
Англичане проблем с грозным соперником не испытали
17 декабря 2022, 01:14 | Обновлено 17 декабря 2022, 01:17
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Английский «Ливерпуль» и итальянский «Милан» выяснили отношения в рамках товарищеского турнира Dubai Super Cup, который проводится в ОАЭ.
Встреча завершилась неожиданным триумфом подопечных Юргена Клоппа – они добились крупной победы со счетом 4:1. Отметим дубль в составе победителей Дарвина Нуньеса, который восстановился после травмы.
Dubai Super Cup
Ливерпуль – Милан – 4:1
Голы: Салах, 5 (1:0). Салемакерс, 29 (1:1). Тьяго Алькантара, 41 (2:1). Нуньес, 82 (3:1). Нуньес, 88 (4:1).
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