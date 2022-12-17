Ливерпуль разгромил Милан в рамках товарищеского Dubai Super Cup

Английский «Ливерпуль» и итальянский «Милан» выяснили отношения в рамках товарищеского турнира Dubai Super Cup, который проводится в ОАЭ.

Встреча завершилась неожиданным триумфом подопечных Юргена Клоппа – они добились крупной победы со счетом 4:1. Отметим дубль в составе победителей Дарвина Нуньеса, который восстановился после травмы.

Dubai Super Cup

Ливерпуль – Милан – 4:1

Голы: Салах, 5 (1:0). Салемакерс, 29 (1:1). Тьяго Алькантара, 41 (2:1). Нуньес, 82 (3:1). Нуньес, 88 (4:1).