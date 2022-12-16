ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон расторг контракт с форвардом

«Эвертон» официально сообщил о досрочном расторжении контракта с Саломоном Рондоном. Соглашение с 33-летним Венесуэльским форвардом было рассчитано до лета 2023 года.

Рондон выступал за «Эвертон» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне принял участие в 8 матчах во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Ранее Рондон выступал за «Арагуа», «Лас-Пальмас», «Малагу», «Рубин», «Зенит», «Вест Бромвич», «Ньюкасл», ЦСКА Москва и китайский «ДЛ Про».