Чемпионат мира16 декабря 2022, 23:04 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон расторг контракт с форвардом
Саломон Рондон покинул клуб
16 декабря 2022, 23:04 |
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«Эвертон» официально сообщил о досрочном расторжении контракта с Саломоном Рондоном. Соглашение с 33-летним Венесуэльским форвардом было рассчитано до лета 2023 года.
Рондон выступал за «Эвертон» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне принял участие в 8 матчах во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
Ранее Рондон выступал за «Арагуа», «Лас-Пальмас», «Малагу», «Рубин», «Зенит», «Вест Бромвич», «Ньюкасл», ЦСКА Москва и китайский «ДЛ Про».
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