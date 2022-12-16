Оливье ЖИРУ: «Аргентина? В этой команде есть не только Месси»

Форвард сборной Франции Оливье Жиру поделился мнением по поводу соперника по финалу ЧМ-2022, сборной Аргентины:

«Месси невероятный игрок. Но мы не намерены позволять ему наслаждаться лучшим моментом, который может быть в его жизни. Мы хотим выиграть этот матч и чемпионат мира, и мы сделаем все, чтобы остановить его.

В этой команде есть не только Месси. У них замечательные игроки, которые тоже работают на команду. Вот почему они так сильны».