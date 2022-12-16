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  4. Оливье ЖИРУ: «Аргентина? В этой команде есть не только Месси»
Чемпионат мира
16 декабря 2022, 21:27 |
459
1

Оливье ЖИРУ: «Аргентина? В этой команде есть не только Месси»

Форвард сборной Франции – о сопернике по финале ЧМ

16 декабря 2022, 21:27 |
459
1
Оливье ЖИРУ: «Аргентина? В этой команде есть не только Месси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

Форвард сборной Франции Оливье Жиру поделился мнением по поводу соперника по финалу ЧМ-2022, сборной Аргентины:

«Месси невероятный игрок. Но мы не намерены позволять ему наслаждаться лучшим моментом, который может быть в его жизни. Мы хотим выиграть этот матч и чемпионат мира, и мы сделаем все, чтобы остановить его.

В этой команде есть не только Месси. У них замечательные игроки, которые тоже работают на команду. Вот почему они так сильны».

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Источник The Athletic
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GloryUkraine
Якщо у Мессі піде гра, то його і танком не зупинити.
Франція дуже сильна команда, але я за Аргентину.😊
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