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Чемпионат мира
16 декабря 2022, 19:59 | Обновлено 16 декабря 2022, 20:00
1288
0

Два игрока основы сборной Франции могут пропустить финал ЧМ

У Тео Эрнандеса и Орельена Чуамени повреждения

16 декабря 2022, 19:59 | Обновлено 16 декабря 2022, 20:00
1288
0
Два игрока основы сборной Франции могут пропустить финал ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Тео Эрнандес

Левый защитник сборной Франции Тео Эрнандес и центральный полузащитник Орельен Тчуамени могут пропустить финал чемпионата мира 2022 года против Аргентины (18 декабря).

Оба игрока сегодня не тренировались с общей группой сборной Франции. У Тео Эрнандеса повреждение колена, у Тчуамени – проблемы с бедром.

Напомним, Тео Эрнандес ехал на ЧМ в Катар в роли запасного, однако получил место в основе после матча первого тура против Австралии, где его родной брат Люка получил тяжелую травму колена.

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Тео Эрнандес Орельен Тчуамени сборная Франции по футболу Аргентина - Франция ЧМ-2022 по футболу травма
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Источник The Athletic
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