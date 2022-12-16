Два игрока основы сборной Франции могут пропустить финал ЧМ
У Тео Эрнандеса и Орельена Чуамени повреждения
Левый защитник сборной Франции Тео Эрнандес и центральный полузащитник Орельен Тчуамени могут пропустить финал чемпионата мира 2022 года против Аргентины (18 декабря).
Оба игрока сегодня не тренировались с общей группой сборной Франции. У Тео Эрнандеса повреждение колена, у Тчуамени – проблемы с бедром.
Напомним, Тео Эрнандес ехал на ЧМ в Катар в роли запасного, однако получил место в основе после матча первого тура против Австралии, где его родной брат Люка получил тяжелую травму колена.
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