Два игрока основы сборной Франции могут пропустить финал ЧМ

Левый защитник сборной Франции Тео Эрнандес и центральный полузащитник Орельен Тчуамени могут пропустить финал чемпионата мира 2022 года против Аргентины (18 декабря).

Оба игрока сегодня не тренировались с общей группой сборной Франции. У Тео Эрнандеса повреждение колена, у Тчуамени – проблемы с бедром.

Напомним, Тео Эрнандес ехал на ЧМ в Катар в роли запасного, однако получил место в основе после матча первого тура против Австралии, где его родной брат Люка получил тяжелую травму колена.