Как же без него? Суперкомпьютер спрогнозировал результат финала ЧМ-2022

Суперкомпьютер Five Thirty Eight предсказал победителя ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

Сообщается, что шансы сборной Аргентины в финальном матче турнира оцениваются в 53%, а национальной команды Франции – в 47%.

Также суперкомпьютер дал свой прогноз и на матче за третье место. Машина дала такое же самое процентное соотношение, как и Аргентине с Францией – 53% к 47% в пользу хорватов.

Отметим, что Хорватия и Марокко сыграют уже завтра, 17 декабря, а финал Мундиаля состоится в воскресенье, 18 декабря.