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  4. Как же без него? Суперкомпьютер спрогнозировал результат финала ЧМ-2022
Чемпионат мира
16 декабря 2022, 18:40 | Обновлено 16 декабря 2022, 18:47
1813
1

Как же без него? Суперкомпьютер спрогнозировал результат финала ЧМ-2022

У Аргентины больше шансов

16 декабря 2022, 18:40 | Обновлено 16 декабря 2022, 18:47
1813
1
Как же без него? Суперкомпьютер спрогнозировал результат финала ЧМ-2022
Twitter

Суперкомпьютер Five Thirty Eight предсказал победителя ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

Сообщается, что шансы сборной Аргентины в финальном матче турнира оцениваются в 53%, а национальной команды Франции – в 47%.

Также суперкомпьютер дал свой прогноз и на матче за третье место. Машина дала такое же самое процентное соотношение, как и Аргентине с Францией – 53% к 47% в пользу хорватов.

Отметим, что Хорватия и Марокко сыграют уже завтра, 17 декабря, а финал Мундиаля состоится в воскресенье, 18 декабря.

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Источник FiveThirtyEight
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donnerwetter
 У них компьютер не той системы. 
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