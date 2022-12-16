Чемпионат мира16 декабря 2022, 18:40 | Обновлено 16 декабря 2022, 18:47
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Как же без него? Суперкомпьютер спрогнозировал результат финала ЧМ-2022
У Аргентины больше шансов
16 декабря 2022, 18:40 | Обновлено 16 декабря 2022, 18:47
1813
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Суперкомпьютер Five Thirty Eight предсказал победителя ЧМ-2022 по футболу в Катаре.
Сообщается, что шансы сборной Аргентины в финальном матче турнира оцениваются в 53%, а национальной команды Франции – в 47%.
Также суперкомпьютер дал свой прогноз и на матче за третье место. Машина дала такое же самое процентное соотношение, как и Аргентине с Францией – 53% к 47% в пользу хорватов.
Отметим, что Хорватия и Марокко сыграют уже завтра, 17 декабря, а финал Мундиаля состоится в воскресенье, 18 декабря.
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