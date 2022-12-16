Обломки иранских дронов упали на базу Динамо

На тренировочную базу киевского футбольного клуба «Динамо» приземлились три обломка иранских дронов. Об этом рассказал представитель пресс-службы «бело-синих» Андрей Шахов:

«14 декабря ранним утром три обломка сбитого иранского дрона упали на территорию базы «Динамо».

К счастью, ни сотрудники, ни инфраструктура клуба не пострадали. Однако этими днями проходил турнир с участием 30 команд среди детей 2011 года рождения. Начаться игры должны были спустя несколько часов после атаки. И после отмены воздушной тревоги они начались.

Именно в этот день на нашу базу был запланирован приезд американского телеканала CNN, которые были удивлены храбростью украинских детей. О чем они рассказали вчера в эфире».

Сообщается, что сегодняшний удар российский армии насчитывал более 70 ракет, которые враг нацеливал на инфраструктурные объекты.