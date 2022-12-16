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  4. Два центральных защитника сборной Франции простудились перед финалом ЧМ
Чемпионат мира
16 декабря 2022, 18:25 |
680
0

Два центральных защитника сборной Франции простудились перед финалом ЧМ

Рафаэль Варан и Ибраима Конате пропустили пятничную тренировку

16 декабря 2022, 18:25 |
680
0
Два центральных защитника сборной Франции простудились перед финалом ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

Два центральных защитника сборной Франции Рафаэль Варан и Ибраима Конате простудились перед финалом ЧМ-2022.

Сообщается, что медицинский персонал будет внимательно следить за состоянием их здоровья, но эта ситуация вызывает беспокойство, ведь футболисты пропустили тренировку 16 декабря. Также на тренировочной сессии не было Кингсли Комана, который простудился немного раньше.



Есть и положительные новости из лазарета французов: заболевшие ранее Адриен Рабьо и Дайо Упамекано уже чувствуют себя лучше и тренируются второй день подряд.

Финал ЧМ-2022 против Аргентины состоится 18 декабря. Начало в 17:00 по Киеву.

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Источник RMC Sport
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