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Украина. Премьер лига
16 декабря 2022, 18:08 | Обновлено 16 декабря 2022, 19:21
1126
0

Сергей РЕБРОВ: «Было бы интересно работать с Роналду»

Главный тренер «Аль-Айна» – о желании тренировать звездных футболистов

16 декабря 2022, 18:08 | Обновлено 16 декабря 2022, 19:21
1126
0
Сергей РЕБРОВ: «Было бы интересно работать с Роналду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров поделился мыслями о возможности тренировать звездных футболистов современности.

– Вы наверняка слышали, что Криштиану Роналду может перейти в саудовский «Аль-Наср». Можете представить себе ситуацию, когда вы – тренер Криштиану Роналду?
– Не знаю, мне было бы интересно работать с любыми звездными игроками. Это непросто, но это хорошее умение. В любом случае, это будет выбор самого Роналду. Если он захочет попробовать себя в этом мире, в этом чемпионате, то я пожелаю ему только удачи.



– Наверное, ваш старший сын был бы очень счастлив по этому поводу?
– Ему очень нравится Криштиану Роналду, но его приоритеты быстро меняются. Сначала ему нравился Месси, теперь – Роналду. Еще Мбаппе сейчас очень нравится. Он следит за всеми командами, где играют звезды, – рассказал Ребров.

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Сергей Ребров Криштиану Роналду Аль-Айн
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Источник Анна Реброва
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