«Нашел в ОАЭ преподавательницу». Ребров рассказал о переходе на украинский

Тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров, который может возглавить сборную Украины, рассказал о том, что пытается улучшить свой украинский язык с помощью преподавателя.

«Переход на украинский язык? Жена знала язык, ей не так сложно перейти было. А вот я перешел, но для того, чтобы давать интервью, этого недостаточно сейчас. Дома разговариваю по-украински».

«В ОАЭ я нашел преподавательницу, а она мне сказала, что ей деньги не нужны, а нужно, чтобы я перевел деньги за уроки на помощь ВСУ. Здесь достаточно украинцев, которые помогают армии», — сказал Ребров.