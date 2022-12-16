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  4. «Нашел в ОАЭ преподавательницу». Ребров рассказал о переходе на украинский
Украина. Премьер лига
16 декабря 2022, 15:56 |
501
0

«Нашел в ОАЭ преподавательницу». Ребров рассказал о переходе на украинский

Наставник пытается улучшить украинский язык

16 декабря 2022, 15:56 |
501
0
«Нашел в ОАЭ преподавательницу». Ребров рассказал о переходе на украинский
alainclub.ae

Тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров, который может возглавить сборную Украины, рассказал о том, что пытается улучшить свой украинский язык с помощью преподавателя.

«Переход на украинский язык? Жена знала язык, ей не так сложно перейти было. А вот я перешел, но для того, чтобы давать интервью, этого недостаточно сейчас. Дома разговариваю по-украински».

«В ОАЭ я нашел преподавательницу, а она мне сказала, что ей деньги не нужны, а нужно, чтобы я перевел деньги за уроки на помощь ВСУ. Здесь достаточно украинцев, которые помогают армии», — сказал Ребров.

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российско-украинская война Сергей Ребров
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Источник Анна Реброва
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