Есть альтернатива. Евгений Кошевой будет комментировать финал ЧМ-2022

Актер студии «Квартал 95» Евгений Кошевой будет комментировать финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция в эфире видеосервиса MEGOGO.



Кошевой будет работать в паре с известным журналистом Романом Бебехом на альтернативной дорожке. Комментаторами на главной дорожке MEGOGO будут Вадим Скичко и Сергей Пейчев.



Отметим, что Евгений Кошевой известен как болельщик киевского «Динамо» с большим стажем.



Финал чемпионата мира в Катаре состоится 18 декабря в 17.00.