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  4. Есть альтернатива. Евгений Кошевой будет комментировать финал ЧМ-2022
Чемпионат мира
16 декабря 2022, 15:48 |
631
7

Есть альтернатива. Евгений Кошевой будет комментировать финал ЧМ-2022

На MEGOGO будет две дорожки

16 декабря 2022, 15:48 |
631
7
Есть альтернатива. Евгений Кошевой будет комментировать финал ЧМ-2022
Бомбардир

Актер студии «Квартал 95» Евгений Кошевой будет комментировать финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция в эфире видеосервиса MEGOGO.

Кошевой будет работать в паре с известным журналистом Романом Бебехом на альтернативной дорожке. Комментаторами на главной дорожке MEGOGO будут Вадим Скичко и Сергей Пейчев.

Отметим, что Евгений Кошевой известен как болельщик киевского «Динамо» с большим стажем.

Финал чемпионата мира в Катаре состоится 18 декабря в 17.00.

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Евгений Кошевой Сергей Пейчев Вадим Скичко MEGOGO ЧМ-2022 по футболу
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Комментарии 7
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Надо же было начинать с комментирования алчевской Стали и Зари-МАЛС.)
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+1
Денис Торопцев
Дожилися.
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+1
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Александр Чернокур
Интересно а по какому праву .Вот человек ни разу в жизни не смотрел кварталы и тому подобные мусор и кто дал право человеку с квартала комментировать финал .? Миллион болельщиков а почему этот лысый именно ?
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0
ManCity
Немає де заробити?
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0
Anatoliy Bytsko
Ага! Ше й поворознюка запросіть! Кіма, абдрістовічя, зєльку - все шапіто придуркувате! 
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-1
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