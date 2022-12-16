Чемпионат мира16 декабря 2022, 15:48 |
631
7
Есть альтернатива. Евгений Кошевой будет комментировать финал ЧМ-2022
На MEGOGO будет две дорожки
16 декабря 2022, 15:48 |
631
7
Актер студии «Квартал 95» Евгений Кошевой будет комментировать финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция в эфире видеосервиса MEGOGO.
Кошевой будет работать в паре с известным журналистом Романом Бебехом на альтернативной дорожке. Комментаторами на главной дорожке MEGOGO будут Вадим Скичко и Сергей Пейчев.
Отметим, что Евгений Кошевой известен как болельщик киевского «Динамо» с большим стажем.
Финал чемпионата мира в Катаре состоится 18 декабря в 17.00.
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Комментарии 7
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Надо же было начинать с комментирования алчевской Стали и Зари-МАЛС.)
Дожилися.
Показать Скрыть 1 ответ
Интересно а по какому праву .Вот человек ни разу в жизни не смотрел кварталы и тому подобные мусор и кто дал право человеку с квартала комментировать финал .? Миллион болельщиков а почему этот лысый именно ?
Немає де заробити?
Ага! Ше й поворознюка запросіть! Кіма, абдрістовічя, зєльку - все шапіто придуркувате!
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