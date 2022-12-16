Ангелина Калинина – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 декабря украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Лиможе.

В матче 1/2 финала украинка сразится против Анны Блинковой (№80 WTA). Время начала матча – 17:15 по Киеву.

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Ранее девушки играли пять раз, украинка пока не выигрывала.

В финале победительница встречи сразится против Клары Таусон (№115 WTA) или Лучии Бронцетти (№57 WTA).

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