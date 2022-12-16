Ангелина Калинина – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию 1/2 финала в Лиможе
16 декабря украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Лиможе.
В матче 1/2 финала украинка сразится против Анны Блинковой (№80 WTA). Время начала матча – 17:15 по Киеву.
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Ранее девушки играли пять раз, украинка пока не выигрывала.
В финале победительница встречи сразится против Клары Таусон (№115 WTA) или Лучии Бронцетти (№57 WTA).
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