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  4. Ангелина Калинина – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
16 декабря 2022, 15:12 |
146
0

Ангелина Калинина – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию 1/2 финала в Лиможе

16 декабря 2022, 15:12 |
146
0
Ангелина Калинина – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

16 декабря украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Лиможе.

В матче 1/2 финала украинка сразится против Анны Блинковой (№80 WTA). Время начала матча – 17:15 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее девушки играли пять раз, украинка пока не выигрывала.

В финале победительница встречи сразится против Клары Таусон (№115 WTA) или Лучии Бронцетти (№57 WTA).

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Источник Sport.ua
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