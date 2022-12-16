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  4. 16 групп по три сборные? ФИФА пересмотрит формат ЧМ-2026
Чемпионат мира
16 декабря 2022, 13:50 |
1040
0

16 групп по три сборные? ФИФА пересмотрит формат ЧМ-2026

Джанни Инфантино сейчас не знает, каким будет формат следующего ЧМ

16 декабря 2022, 13:50 |
1040
0
16 групп по три сборные? ФИФА пересмотрит формат ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что формат проведения следующего ЧМ-2026 все еще не утвержден и может быть пересмотрен.

В 2026 году ФИФА расширила чемпионат мира с 32 до 48 сборных, а групповой этап, как ожидается, будет проходить в формате 16 групп по три команды в каждой (две сборные из каждой группы идут дальше).

«Я должен сказать, что после успеха нынешнего ЧМ, где было четыре команды в группе, мы должны пересмотреть и еще раз обсудить формат на ЧМ-2026».

«Пока у нас в планах 16 групп по 3 сборные, но нужно еще раз все рассмотреть и проговорить», — сказал Инфантино.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

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ФИФА Джанни Инфантино ЧМ-2026 по футболу
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Источник BBC
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